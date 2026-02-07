“Yo prefiero perder a ganar haciendo trampa”: Fajardo explicó por qué va solo a la Presidencia

El candidato presidencial Sergio Fajardo ratificó su decisión de no participar en ninguna consulta y explicó que no se trata de una decisión improvisada. "Yo en diciembre dije: 'Yo no voy a consultas', y ratifiqué la decisión que había tomado", afirmó, tras semanas de reuniones y conversaciones con distintos sectores políticos.

El candidato del movimiento Dignidad y Compromiso insistió en que su proyecto busca enfrentar la polarización del país con una propuesta distinta, basada en acuerdos y principios claros. “La consulta no es el espacio para construir lo que yo creo que hay que construir hoy en Colombia”, sostuvo.



Sergio Fajardo y su decisión de no ir a consultas

Fajardo explicó que su negativa a las consultas no responde a egos ni a cálculos personales, como se ha dicho en redes sociales. “Yo juiciosamente conversé con varias personas, escuché qué pretendían y ratifiqué mi decisión”, señaló.

Según el candidato, muchas consultas están atadas a dinámicas tradicionales que no representan un verdadero voto de opinión. “La consulta no es un voto ciudadano libre, es una forma de contarse a través de maquinarias que tiene consecuencias políticas”, dijo.

En ese contexto, aseguró que su apuesta es presentar una propuesta que “no nos devuelva al pasado ni nos deje atrapados en el presente”, sino que permita avanzar con acuerdos entre sectores moderados.



Sergio Fajardo, candidato presidencial. Foto: Suministrada El Espectador

“Prefiero perder a ganar haciendo trampa”, afirmó Sergio Fajardo

La frase más contundente de la entrevista llegó cuando se refirió a las alianzas políticas. “Yo prefiero perder a ganar haciendo trampa”, afirmó Fajardo, al explicar por qué no está dispuesto a rodearse de figuras cuestionadas para sumar votos.

Para el candidato, la forma de llegar al poder define la manera de gobernar. “De la forma que se llega al poder, así se gobierna”, insistió, y agregó que su criterio para trabajar con otras personas es claro: “Si no es honesta, no puede participar conmigo. Punto”.

También fue enfático en que no rechaza a quienes militan en partidos políticos. “En todos los partidos hay personas muy valiosas”, dijo, pero aclaró que cualquier acuerdo debe hacerse con reglas transparentes y una visión compartida de país.



Una apuesta por la convicción y el voto ciudadano

Fajardo reconoció que su camino es más difícil en un país polarizado, pero defendió su decisión de seguir adelante. “Si no creyera que esto se puede cambiar, no tendría que estar acá”, afirmó.

Con la mirada puesta en los jóvenes, aseguró que uno de los grandes retos del país es responder a problemas como la salud mental y la falta de oportunidades. “¿Para qué estudio si no trabajo?”, planteó, al señalar que muchas promesas se han quedado en el aire.

Al cierre de la entrevista, dejó un mensaje de persistencia: “Nos toca duro, es bravo lo que viene, pero se puede hacer por nuestro país”.