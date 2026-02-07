Caribeña Día, resultado del último sorteo del chance hoy, sábado 7 de febrero de 2026

Publicidad
La Caribeña Día sigue consolidándose como uno de los chances más tradicionales y reconocidos de Colombia. Gracias a su trayectoria y a la confianza construida con los años, se mantiene entre las opciones favoritas de miles de apostadores en distintas regiones del país, quienes consultan sus resultados a diario.
El número ganador del chance Caribeña Día de este sábado 7 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
|Caribeña Día
|6 febrero 2026
|4353 - 1
|Caribeña Día
|5 febrero 2026
|4609 - 0
|Caribeña Día
|4 febrero 2026
|9148 - 3
El sorteo de Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Los resultados oficiales se publican pocos minutos después, lo que permite a los jugadores conocer rápidamente si su número resultó ganador.
Este sorteo ofrece distintas modalidades de apuesta, en las que los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado:
Estas opciones hacen que el juego sea flexible y dinámico, permitiendo que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto y estrategia.
Las apuestas son accesibles y están pensadas para diferentes perfiles de jugadores:
Esta variedad de montos ha contribuido a que Caribeña Día mantenga su popularidad en todo el país.
Para reclamar un premio, el ganador debe presentar:
Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:
De esta manera, Caribeña Día garantiza un proceso de cobro seguro y transparente para todos sus ganadores.