Habilitan calle 10A en Medellín tras 10 días del desbordamiento de quebrada en El Poblado

Se siguen conociendo reacciones a los desastres que desató el fuerte aguacero que cayó sobre la ciudad de Medellín el pasado 28 de enero, donde el sector de El Poblado fue el más afectado. Especialmente la calle 10A, donde se formó un levantamiento del asfalto a causa de la presión del agua.

En este caso particular, en el que la vía quedó completamente intransitable y luego de hacer el balance general de la intervención, inicialmente para remover todo el lodo y los escombros que se encontraban allí, se logró contabilizar una recolección general 280 metros cúbicos de estos materiales.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín, para recuperar esta vía fue necesaria la puesta en marcha de 45 equipos de maquinaria, entre camiones, cargadores, compresores, cortadoras, martillos neumáticos, minicargadores, motoniveladoras y retroexcavadoras. Con un total de 85 personas trabajando en el territorio. Al respecto el secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo.

"Se desarrollaron labores técnicas especializadas en un área aproximada de quinientos metros cuadrados, que incluyeron el retiro del pavimento afectado, la limpieza de juntas de dilatación entre la losa y los muros del(box culvert, la colocación de platinas laterales con pernos y anclaje a la losa superior, pavimentación con la aplicación de cerca de doscientas toneladas de mezcla asfáltica, lo que permitió la habilitación de la vía diez días después de la emergencia", señaló.



Esta misma dependencia aseguró que durante esta semana se han ejecutado trabajos de pavimentación en las zonas afectadas. Además, se realizó la limpieza de las juntas de dilatación entre la losa y el muro lateral del box culvert, la demolición de la losa de concreto afectada y la reconstrucción de la vía afectada.

En la zona se tuvieron que instalar aproximadamente 200 toneladas de material asfáltico, según la Secretaría de Infraestructura. Se estima que durante el fin de semana se puedan terminar las obras y habilitar este corredor vial, siempre y cuando las condiciones climáticas lo permitan y no se presenten imprevistos.