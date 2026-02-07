En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Habilitan calle 10A en Medellín tras 10 días del desbordamiento de quebrada en El Poblado

Habilitan calle 10A en Medellín tras 10 días del desbordamiento de quebrada en El Poblado

El desbordamiento de la quebrada La Poblada, en inmediaciones del centro comercial Monterrey, hizo que se levantara la calle. Las autoridades instalaron cerca de 200 toneladas de mezcla asfáltica.

