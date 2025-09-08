Se agudiza la división interna en la USO: subdirectiva denuncia penalmente a Ecopetrol

Se agudiza la división interna de la USO, el principal sindicato de Ecopetrol, y su división de oleoductos SUO (Subdirectiva Única de Oleoductos), esta vez por cuenta de la no negociación de pliegos específicos de los trabajadores del área de transporte de hidrocarburos.

Mientras el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, dice que las relaciones con la USO están en su mejor momento, la SUO está acudiendo a la Fiscalía con una denuncia penal por “el delito de violación de los derechos de reunión y asociación, tipidicados en el artículo 200 del código penal colombiano”.

El argumento de la SUO es que Ecopetrol se ha negado a negociar el pliego de peticiones de la subdirectiva y que se han registrado retaliaciones contra el sindicato, como el retiro de permisos sindicales a uno de sus líderes.

William Silgado, presidente de la subdirectiva, manifiesta que en la documentación entregada al ente acusador también evidencian jornadas laborales ilegales y proyectos de reducción de personal (como OPES) que ponen en riesgo la seguridad laboral, comunitaria y ambiental en algunas plantas de CENIT, encargada del transporte logístico de los hidrocarburos.

La disputa fue primero conocida en el Ministerio del Trabajo, sin embargo, vencieron los términos y la SUO no recibió una respuesta.

Desde marzo pasado vienen creciendo las diferencias entre la USO y la SUO. Entre los denunciados están el presidente de la USO Cesar Loza, así como directivos de Cenit y Ecopetrol.