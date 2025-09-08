Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vía al Llano
Militares secuestrados
Colombia en el Mundial
Despliegue militar de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Se agudiza la división interna en la USO: subdirectiva denuncia penalmente a Ecopetrol

Se agudiza la división interna en la USO: subdirectiva denuncia penalmente a Ecopetrol

La Subdirectiva de Oleoductos de la USO (la SUO) intentó solucionar las diferencias en el Mintrabajo, como no le respondieron acudió a la Fiscalía.

Imagen de un tanque de almacenamiento de petróleo crudo en la planta de la petrolera colombiana Ecopetrol en Acacias, departamento del Meta, al sur de Bogotá el 10 de febrero de 2023.
Ecopetrol, imagen de referencia.
Foto: AFP
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 09:13 a. m.

Se agudiza la división interna de la USO, el principal sindicato de Ecopetrol, y su división de oleoductos SUO (Subdirectiva Única de Oleoductos), esta vez por cuenta de la no negociación de pliegos específicos de los trabajadores del área de transporte de hidrocarburos.

Mientras el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, dice que las relaciones con la USO están en su mejor momento, la SUO está acudiendo a la Fiscalía con una denuncia penal por “el delito de violación de los derechos de reunión y asociación, tipidicados en el artículo 200 del código penal colombiano”.

El argumento de la SUO es que Ecopetrol se ha negado a negociar el pliego de peticiones de la subdirectiva y que se han registrado retaliaciones contra el sindicato, como el retiro de permisos sindicales a uno de sus líderes.

William Silgado, presidente de la subdirectiva, manifiesta que en la documentación entregada al ente acusador también evidencian jornadas laborales ilegales y proyectos de reducción de personal (como OPES) que ponen en riesgo la seguridad laboral, comunitaria y ambiental en algunas plantas de CENIT, encargada del transporte logístico de los hidrocarburos.

La disputa fue primero conocida en el Ministerio del Trabajo, sin embargo, vencieron los términos y la SUO no recibió una respuesta.

Desde marzo pasado vienen creciendo las diferencias entre la USO y la SUO. Entre los denunciados están el presidente de la USO Cesar Loza, así como directivos de Cenit y Ecopetrol.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

USO

Ecopetrol