Crisis de gas: Gobierno exige a Spec información cada hora

La Superintendencia de Servicios ordenó a Spec informarle cada hora sobre el avance en los trabajos de la regasificadora de Cartagena, hasta que entre en operación.

El Gobierno está aumentando la vigilancia sobre Spec luego de la contingencia que retrasó su entrada en operación después del mantenimiento

La carta fue enviada por el superintendente delegado para Energía y Gas, Omar Camilo López.

"Recordamos que la no atención oportuna y adecuada de los requerimientos efectuados por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, podría conllevar al ejercicio de la función señalada en el artículo 79 de la Ley 142 de 1994", señala la comunicación.



Ese articulo habla de la posibilidad de la entidad de solicitar informes detallados, información contable e, incluso, tomar posesión de las compañías del sector de servicios públicos en determinadas circunstancias.

SPEC confirmó que trabajos de mantenimiento se realizaron según cronograma Foto: @SpecLng

¿Qué pasó con la planta de gas?

La planta de importación de gas de Cartagena no pudo entrar de nuevo en operación debido a una falla eléctrica que impidió su encendido tras a 5 días de mantenimiento programado.

Como consecuencia de este imprevisto, el Gobierno nacional extendió las medidas de contingencia con las cuales ordenó a Ecopetrol y otras compañías del sector a priorizar la entrega de gas natural a los hogares pequeños comercios y a la generación de electricidad para la costa Caribe.