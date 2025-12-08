Intolerancia en Floridablanca: hombre mató a su vecino por pedirle no hacer tiros al aire

Un acto de intolerancia terminó en tragedia en el barrio Belencito, parte alta de Floridablanca, donde un hombre fue asesinado por su vecino luego de pedirle que dejara de realizar disparos al aire. La víctima fue identificada como Jean Carlos Garnica González, de 30 años.

Según relató de allegados a la víctima y comunidad, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 18:30 de la tarde del 7 de diciembre, mientras Garnica y un grupo de vecinos decoraban la cuadra. En ese momento, un hombre conocido con el alias de 'El Azulejo', que se encontraba en compañía de otras personas consumiendo bebidas alcohólicas, sacó un arma de fuego e hizo disparos al aire.

Esta situación llevó a la victima a pedirle que no lo hicera ya que en ese momento y dada la noche de velitas, muchos niños estaban en la calle. Al parecer, motivado por la rabia, desenfundó el arma y disparó de manera indiscriminada contra su vecino, Jean Carlos, quien fue trasladado de inmediato a la Clínica Bucaramanga, donde ingresó sin signos vitales.

El reporte médico señala dos lesiones por disparos en su cabeza lo que causó un daño de alta gravedad y desencadenó la muerte inmediata. Tras el ataque, el agresor intentó huir caminando, pero al notar la presencia policial se adentró en una zona boscosa, donde finalmente fue capturado por la patrulla del cuadrante, y durante la huida descartó el arma de fuego utilizada en el homicidio.



Varios habitantes del barrio lo señalaron como responsable y en cámaras de vigilancia quedó captado el momento del ataque, por el cual las autoridades continúan con las investigaciones del caso, y el agresor permanece a disposición de la justicia mientras se esclarecen los detalles de este lamentable hecho de violencia.