Intolerancia en Floridablanca: hombre mató a su vecino por pedirle no hacer tiros al aire

El homicidio ocurrió en el barrio Belencito parte alta, donde un hombre reaccionó con violencia desmedida luego de que la víctima le reclamara por los disparos al aire.

