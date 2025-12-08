Capturan a presunto abusador sexual de la localidad de Usme, sur de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá, en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de un hombre de 29 años conocido con el alias de 'El Zarco'.

Este individuo fue apresado mediante orden judicial por los delitos de acceso carnal violento en concurso heterogéneo y sucesivo, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y hurto calificado.

La investigación tuvo una duración de 11 meses, y se basó en denuncias de las víctimas, labores de campo, reconocimiento fotográfico, entrevistas, y análisis de material probatorio y muestras de Medicina Legal.

Se estableció que 'El Zarco' abordaba a mujeres entre los 16 y 25 años, utilizando armas blancas y armas de fuego para intimidarlas y trasladarlas a zonas boscosas del parque Entrenubes, donde cometía las agresiones sexuales y el hurto de sus pertenencias.



Entre los casos documentados, se encuentra una agresión sexual perpetrada el pasado 16 de junio de 2025, contra tres hermanas en el sector El Polígono, en la localidad de Usme.

Otro caso ocurrió el pasado 1 de junio de 2025, cuando atacó a una adolescente de 16 años que se encontraba sacando a pasear a su mascota.

Durante el procedimiento de captura, el sujeto intentó identificarse con datos de “terceras personas”. Además, presentó registros judiciales por violencia intrafamiliar y hurto, y habría cumplido una condena privado de la libertad.

Finalmente, un juez de la República le dictó medida de aseguramiento en un centro carcelario.