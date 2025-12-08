En vivo
Capturan a presunto abusador sexual de la localidad de Usme, sur de Bogotá

Capturan a presunto abusador sexual de la localidad de Usme, sur de Bogotá

La Policía logró la detención de un hombre de 29 años, señalado de múltiples agresiones en el parque Entrenubes, donde además de agredir a sus víctimas, les hurtaba sus pertenencias.

