Ascienden a 10 las personas quemadas por pólvora en el Caribe: dos nuevos casos involucran menores

A 10 ascendió el número de personas lesionadas por el inadecuado uso de pólvora en la región Caribe, según indicó el más reciente reporte del Instituto Nacional de Salud, emitido justo antes de la tradicional celebración de velitas en la noche de este domingo 7 de diciembre, en la que suelen incrementarse este tipo de casos.

Dentro del informe se mantienen los dos casos en Sucre y Atlántico que habían sido reportados con corte al 3 de diciembre, mientras que los departamentos de Bolívar y Cesar continúan con un solo caso cada uno.

Los cambios se presentaron en Córdoba, donde se pasó de uno a tres episodios, uno de ellos con un menor de edad como principal afectado, quien se encontraba acompañado de adultos bajo los efectos del alcohol. Magdalena también sumó otro reporte, igualmente involucrando a un menor de edad.

La Policía Nacional adelanta diferentes operativos para frenar el almacenamiento y la venta de pólvora. Por ejemplo, en Barranquilla fueron incautadas más de 50.000 unidades pirotécnicas que estaban listas para ser comercializadas en el sector de El Boliche, en el centro de la ciudad.



“En el lugar fueron halladas Triqui traque (48.000 unidades), Chispitas mariposas (2.328 unidades), Cuatro golpes (640 unidades), Velas Cracking (180 unidades), Rosa Crackear (720 unidades), Zeus (200 unidades), Bomboneras (120 unidades), Mini ciciolo (100 unidades) y Sonajero (60 unidades), sumando un total de 52.348 unidades”, se lee en un comunicado de la institución armada.

“El material incautado, con un peso aproximado de 200 kilogramos y avaluado en $9.840.000, fue dejado a disposición de la autoridad competente para su respectiva destrucción conforme a los protocolos establecidos”, agrega el reporte.

Frente a este resultado, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, manifestó que “estos controles seguirán fortaleciéndose para prevenir lesiones, evitar tragedias y atacar la comercialización ilegal de pólvora que pone en riesgo la vida de los ciudadanos”.

La Guajira, San Andrés y Santa Marta son los únicos puntos del Caribe que aún no registran personas quemadas.