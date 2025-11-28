Alcaldía de Bucaramanga prohíbe la pólvora durante Navidad y Año Nuevo

Bucaramanga inició oficialmente la temporada decembrina con una estricta regulación sobre el uso y venta de pólvora, una medida que, aunque se repite cada año, esta vez llega con un énfasis particular: lograr que realmente se cumpla.

El decreto 0853, expedido el 26 de noviembre por el alcalde encargado Javier Sarmiento y vigente hasta el 13 de enero de 2026, busca prevenir accidentes y proteger especialmente a niños, niñas y adolescentes.

El secretario del Interior de Bucaramanga, coronel (r) Reynaldo Rojas Suárez, explicó en entrevista con Blu Radio los alcances de esta regulación y el propósito central de la administración.

“El señor alcalde expidió el decreto 0853 con el fin de prevenir el uso indebido de la pólvora que pueda atentar contra la salud y el bienestar de los niños”, señaló. Recordó que en la temporada anterior se registraron 13 personas quemadas, entre ellas cuatro menores, una cifra que la Alcaldía espera llevar a cero.



El decreto establece la prohibición total de la venta ambulante y manipulación de pólvora en cualquier espacio público, incluyendo parques, barrios y la zona rural. También restringe los tradicionales ‘años viejos’ que contengan elementos pirotécnicos.

“No se puede usar en ninguna calle de Bucaramanga. Nadie está autorizado para utilizarla indebidamente”, enfatizó Rojas Suárez, al subrayar que los únicos eventos permitidos serán aquellos organizados por profesionales y aprobados previamente por la Secretaría del Interior, con acompañamiento de Bomberos y pólizas de cumplimiento.

Asimismo, queda prohibida la venta de cualquier tipo de pólvora a menores de edad, personas en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas.

De acuerdo con el secretario del Interior de Bucaramanga quienes incumplan la normativa se enfrentarán a una multa que, según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, está alrededor de los $760.000.

De ser menores quienes manipulen pólvora, serán puestos a disposición del defensor de familia y en su defecto a la Comisaría de Familia para los procedimientos de su competencia.

Sobre los procesos sancionatorios, el secretario del Interior precisó que los inspectores de Policía son los encargados de hacer efectivo el procedimiento. Más allá de las multas, el funcionario insistió en la responsabilidad de las familias.

“Ojalá que no lleguemos a estas instancias, sino que la gente genere cultura. Aquí hablo de generar cultura desde el mismo padre de familia, cuando uno empieza a compararle las cosas a los niños y sean ellos quienes terminan afectados”.

Con este decreto, la Alcaldía busca una Navidad sin quemados por pólvora.

“La idea es que con esta restricción y el apoyo de las autoridades podamos minimizar y ojalá que tengamos un reporte de cero quemados”, concluyó el funcionario.

