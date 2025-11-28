En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Alcaldía de Bucaramanga prohíbe la pólvora durante Navidad y Año Nuevo

Alcaldía de Bucaramanga prohíbe la pólvora durante Navidad y Año Nuevo

Mediante el decreto 0853 la administración municipal presentó las nuevas restricciones y sanciones para el uso y comercialización de fuegos pirotécnicos.

