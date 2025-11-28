En vivo
Procuraduría abre indagación por polémico contrato de alumbrado navideño en Bucaramanga

Procuraduría abre indagación por polémico contrato de alumbrado navideño en Bucaramanga

El convenio interadministrativo entre la Alcaldía de Bucaramanga y la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Sabaneta, Antioquia, fue por $7.000 millones para el alumbrado navideño.

