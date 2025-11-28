Procuraduría abre indagación por polémico contrato de alumbrado navideño en Bucaramanga

La firma de un convenio interadministrativo por $7.000 millones para el alumbrado navideño de Bucaramanga desató una polémica que ya es objeto de investigación por parte de la Procuraduría Provincial de Bucaramanga. El organismo de control abrió indagación preliminar para revisar presuntas irregularidades en el proceso contractual que adelantó la Administración Municipal.

El convenio fue suscrito el pasado 20 de octubre, bajo el número 225, entre la Alcaldía de Bucaramanga y la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Sabaneta (Antioquia), con el fin de ejecutar el “diseño, montaje e instalación de la iluminación decorativa para el alumbrado navideño” de la ciudad.

Sin embargo, lo que llamó la atención es que la empresa contratada subcontrató a Civacom Ingeniería S.A.S., de Bucaramanga. De los $7.000 millones por la intermediación la entidad antioqueña se quedó con $729 millones. Además de que el proceso de firma del convenio avanzó con rapidez entre el 25 y el 30 de septiembre se definió la necesidad y la idoneidad de la entidad antioqueña.

Ante la polémica, la secretaria María del Rosario Torres Vargas afirmó que el proceso contractual “se hizo con toda la normativa” y destacó que la empresa de Sabaneta es una entidad pública auditada por la Contraloría.



Según la funcionaria, el alumbrado navideño de este año tendrá un enfoque cultural y artístico.

“Volvemos a nuestras raíces y a nuestras costumbres. Serán 12 parques iluminados con temas de las provincias de Santander. No solo habrá figuras en hierro, también esculturas y obras elaboradas por artesanos”, aseguró.

Torres indicó que parte de los retrasos se debieron a trámites con la Electrificadora de Santander, pero sostuvo que la instalación ya avanza en puntos como el parque García Rovira.

“Vamos a entregarle a Bucaramanga una obra de arte. Es un regalo para la ciudad y muchas de estas figuras podrán conservarse para próximos años”, agregó.

La Procuraduría Provincial de Bucaramanga revisará si hubo irregularidades en la planeación, selección del contratista y ejecución del convenio, así como en el uso del esquema interadministrativo para contratar una entidad que posteriormente subcontrató a un tercero.

Mientras avanza la indagación preliminar disciplinaria, la instalación del alumbrado continúa con miras a su inauguración el próximo 7 de diciembre, Día de las Velitas.