En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Procuraduría investiga a directivos de Emcali por presuntas irregularidades en contrato de alumbrado

Procuraduría investiga a directivos de Emcali por presuntas irregularidades en contrato de alumbrado

La investigación incluye al gerente Roger Mina y a varios altos funcionarios por posibles sobrecostos y direccionamiento en el proceso contractual.

Publicidad

Publicidad

Publicidad