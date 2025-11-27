Procuraduría investiga a directivos de Emcali por presuntas irregularidades en contrato de alumbrado

La Procuraduría General de la Nación avocó el poder preferente para adelantar una investigación disciplinaria contra el gerente de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), Roger Mina Carbonero, por presuntas irregularidades en el contrato para la prestación de servicios de optimización del sistema de alumbrado público.

El organismo de control también vinculó al expediente a Lesly Yahel Gil Sosa, gerente de Área; los jefes de Unidad Marelby Caicedo Rizo, Ángela María Perea Meneses y Luis Antonio Muñoz Pérez; el subgerente Mario Germán Ocaña Guerrero; el gerente de la Unidad Estratégica de Negocios José David Insuasti Avendaño; y la gerente de área y general (e) Nury Dolores Devia Criollo.

Cabe recordar que la Red de Veedurías Ciudadanas a través de su presidente Pablo Bustos, ya había advertido públicamente sobre presuntas anomalías en este contrato, lo que llevó a la apertura de las indagaciones que hoy son objeto de investigación formal por parte del Ministerio Público.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cali precisó que examinará las condiciones del negocio jurídico adelantado por la Gerencia de Abastecimiento Empresarial, las actividades relacionadas con su modernización, la documentación existente y los roles de los funcionarios involucrados.



El ente de control busca establecer si los implicados incurrieron en faltas disciplinarias relacionadas con las normas de contratación estatal y determinar si hubo posible direccionamiento en el proceso 900-IPU-0148-2024, el cual, según los reportes iniciales, presentaría sobrecostos e inconsistencias financieras.

La Procuraduría indicó además que el proceso se prorrogará más allá de los seis meses establecidos inicialmente —que comenzaron a contarse en marzo pasado— debido a que las pruebas requeridas no han sido allegadas y aún se está a la espera del informe técnico de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales.