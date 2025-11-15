Radican denuncia contra Emcali por presuntas irregularidades en contratación de alumbrado público

La Red de Veedurías de Colombia radicó recientemente una denuncia penal ante la Fiscalía, contra directivos de las Empresas Municipales de Cali por hechos que al parecer, podrían constituirse como presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por omisión entre otros.

En la denuncia aseguran que Emcali no ha iniciado procesos de licitación, ni publicado documentación relacionada a una nueva contratación del mantenimiento del alumbrado público, indicando que quedan cerca de 50 días de plazo para que expiren los contratos actuales.

"Esta omisión no solo compromete la legalidad administrativa, sino que podría estar configurando un favorecimiento indebido hacia la empresa que actualmente presta el servicio de mantenimiento del alumbrado, generando un cierre artificial de la competencia, un posible detrimento patrimonial y un riesgo evidente de direccionamiento contractual", advierte la Red.

Al conocer esta denuncia, desde Emcali se emitió un comunicado aclarando cómo avanza el proceso de modernización y estructuración del alumbrado público de la ciudad, señalando la modernización del sistema se ha avanzado en un 30%, el cual era el objetivo inicial del cuatrenio, y se ha mantenido constante comunicación con los entes de control que requieran cualquier información.



En cuando a la segunda fase, de estructuración, se indicó que se avanza junto a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de Cali y la firma Moreno Servicios Legales S. A. S, para definir una hoja de ruta viable en aspectos jurídicos, financieros y técnicos del proyecto.

"Una vez la hoja de ruta del nuevo proyecto esté definida y se encuentre con los lineamientos aprobados, EMCALI informará de manera abierta a la ciudadanía y a los medios de comunicación. Asimismo notificará a los entes de control sobre cualquier publicación, en cumplimiento de los lineamientos legales y preventivos que rigen este tipo de procesos", se indica en el comunicado.