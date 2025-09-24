“Cali, Un Camino de Luz”: abrieron licitación para el alumbrado navideño 2025

En Cali se abrió la licitación pública para que los interesados puedan presentar sus propuestas para el alumbrado navideño de 2025, que cuenta con un presupuesto inicial de alrededor de 12.000 millones de pesos, se encenderá el Día de las Velitas y permanecerá prendido hasta el puente de Reyes de 2026.

Camilo Murcia, director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), manifestó que en esta oportunidad el dinero será invertido en varios escenarios que se llenarán de color durante la época navideña y de fin de año.

"Queremos informarle a la ciudadanía que ya están listos los procesos para contratar el alumbrado navideño 2025. Estos procesos suman cerca de 12 mil millones de pesos y están publicados en la plataforma Secop II. De antemano queremos contarles que este será el alumbrado navideño más grande de la historia de Cali, que incluirá iluminación en una zona importante ubicada en el sur de la ciudad", dijo el funcionario.

Alcaldía de Cali

Las propuestas deberán incluir ideas asociadas a la temática de este año, que se denominará “Cali, Un Camino de Luz”, además de un plan de movilidad para los puntos donde estarán instaladas las luces que son visitadas en época navideña por propios y turistas.



"Esto debe incluir el montaje, el show de luces tecnológicas, la logística y la interventoría, ya que este año será uno de los más vistosos a nivel nacional. El alumbrado se consolida como una oportunidad para atraer turistas, que junto con la Feria de Cali reafirmarán que Cali es el lugar donde hay que estar", expresó Murcia.

Redes sociales

El alumbrado de 2025 estará ubicado en los puntos tradicionales como el Bulevar del Río, la Plaza de Cayzedo, el Puente Ortiz, La Retreta y el Paseo Bolívar, además de extenderse hacia la Calle 5 en el sur de Cali, así como en puntos del norte y algunos corregimientos de la ciudad.