Capturan a dos cabecillas de banda Los Claverianos en Bucaramanga

En una acción considerada determinante para debilitar una de las estructuras delincuenciales con mayor incidencia en el norte de Bucaramanga, la Policía Metropolitana capturó a Yeferson David Cárcamo Jaimes, alias ‘Pescorí’, señalado cabecilla de la organización criminal Los Claverianos y requerido por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.

El operativo fue adelantado por el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) en el asentamiento humano José Antonio Galán, donde los uniformados lograron ubicar y materializar la orden judicial en su contra. Según las investigaciones, ‘Pescorí’, de 35 años, tenía una injerencia directa en actividades criminales que afectaban la convivencia y seguridad del barrio, ejerciendo control sobre zonas priorizadas y coordinando acciones al interior de la banda.

Las autoridades confirmaron que el capturado fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente, que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

Este resultado se suma a un segundo operativo ejecutado en las últimas horas también por el GOES en el mismo asentamiento humano. Allí, fue capturado Diego Armando Rojas Vergel, conocido como alias ‘Lucho’ o ‘El Gomelo’, señalado de ser otro de los líderes de Los Claverianos.



La intervención ocurrió en el sector Gallineral, donde los uniformados le encontraron una pistola con cinco cartuchos, arma que fue incautada durante el procedimiento.

La Policía estableció que Rojas Vergel registra un extenso prontuario: antecedentes por concierto para delinquir, dos procesos por porte ilegal de armas, vínculos con grupos armados del sur de Bolívar y múltiples reclusiones en cárceles de Valledupar, Aguachica, Cúcuta, Espinal y Palogordo.

El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, destacó que estos golpes “son reflejo del esfuerzo decidido de nuestros policías para desarticular organizaciones criminales y fortalecer la seguridad de Bucaramanga”.