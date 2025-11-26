Aumenta el riesgo cardiovascular en Bucaramanga: buscan voluntarios para estudio

Bucaramanga enfrenta una alerta silenciosa: una de cada cinco personas evaluadas presenta riesgo de sufrir un infarto, una arritmia, un accidente cerebrovascular u otra enfermedad cardiovascular en los próximos diez años.

Así lo revelan los resultados preliminares del estudio EVIDE, una investigación que adelanta la Universidad Manuela Beltrán (UMB), seccional Bucaramanga, para dimensionar el impacto real de estas patologías en la ciudad y orientar acciones que permitan reducir la mortalidad asociada.

La enfermedad cardiovascular continúa siendo la segunda causa de muerte en Bucaramanga. Solo en 2023, la tasa ajustada alcanzó 120,9 fallecimientos por cada 100 mil habitantes.

Ante este panorama, el equipo liderado por la docente investigadora Yohana Cabrera, del Programa de Enfermería, desarrolla un análisis detallado de los estilos de vida y factores que podrían desencadenar complicaciones cardiacas en la próxima década.



El estudio contempla la evaluación de 422 adultos representativos por sexo y edad, seleccionados a partir de datos del DANE. La recolección de información se divide en dos frentes: la mitad de los participantes son valorados en parques y zonas concurridas, y el resto en las sedes de la Red Primaria de Salud de Bucaramanga.

Desde septiembre, 181 personas han sido examinadas y los hallazgos generan preocupación: el 20% presenta riesgo cardiovascular moderado, alto o extremadamente alto.

Cómo se calcula el riesgo

Cada voluntario pasa por dos fases. La primera inicia con un cuestionario de hábitos de vida y datos sociodemográficos. Luego, el equipo realiza mediciones de composición corporal, masa visceral, masa muscular, edad corporal, presión arterial, perímetro abdominal, peso y talla.

Con estos parámetros se calcula la probabilidad de desarrollar una enfermedad cardiovascular, utilizando la Tabla de Riesgo Cardiovascular de la Organización Mundial de la Salud (2019).

Quienes presentan riesgo alto o extremo son remitidos de inmediato a personal médico para tamizaje. Los voluntarios con riesgo bajo o moderado reciben recomendaciones y orientación preventiva.

Educación y seguimiento

En la segunda fase, la UMB elaborará una cartilla digital de estilo de vida saludable basada en evidencia científica. Además, las personas con riesgo elevado tendrán acompañamiento más personalizado para impulsar cambios sostenidos en sus hábitos.

El objetivo es completar las 422 valoraciones antes de abril de 2026 y presentar los resultados finales a mitad del mismo año.

Convocatoria abierta

La Universidad Manuela Beltrán mantiene abierta la participación ciudadana. Los requisitos son: ser mayor de 18 años, vivir en Bucaramanga y no tener diagnóstico previo de hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica o enfermedad cardiovascular. Se excluyen mujeres embarazadas y personas con dispositivos implantados como marcapasos.

Quienes deseen más información o agendar una valoración pueden escribir al correo yohana.cabrera@docentes.umb.edu.co o acercarse directamente a la sede de la UMB en Bucaramanga.