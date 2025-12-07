Gimnasta olímpico Jossimar Calvo resultó herido tras atentado en Cúcuta: estaba con su pareja

La madrugada de este domingo volvió a encender las alarmas en el área metropolitana de Cúcuta, luego de que una serie de ataques con explosivos sacudiera distintos puntos de la ciudad. Uno de los hechos más graves se registró en el Anillo Vial Oriental, donde la detonación contra una torre de energía provocó daños estructurales y dejó sin luz a varios sectores.

Entre los afectados se encuentra el gimnasta olímpico Jossimar Calvo Moreno, quien resultó lesionado junto con su pareja en medio de la explosión ocurrida en la noche del sábado 6 de diciembre. El vehículo en el que se movilizaban quedó completamente destruido, según confirmó Jairo Cadena, presidente de la Liga Nortesantandereana de Gimnasia.

Cadena lamentó lo sucedido y relató que, aunque las heridas del deportista no comprometen su vida, la situación pudo haber terminado en una tragedia mayor. “En la serie de atentados ocurridos en la ciudad de Cúcuta, nuestro gimnasta y referente Jossimar Calvo Moreno sufrió lesiones, no graves afortunadamente, pero sí pérdidas materiales, porque su vehículo fue totalmente destrozado”, señaló en un video dirigido a la ciudadanía.

El dirigente deportivo hizo un llamado urgente a los grupos armados responsables de estos ataques para que cesen las acciones que ponen en riesgo a la población civil. “Así como él, cualquier otra persona pudo haber tenido consecuencias más graves. Pedimos respeto por la vida de los nortesantandereanos; somos ciudadanos de trabajo que día a día buscamos servirle al país”, expresó.



Cadena también apeló a que se permita a las familias del departamento vivir con tranquilidad las celebraciones decembrinas. “Por favor permitan que esta Navidad la pasemos en unión, que esta Noche de Velitas y el 31 de diciembre podamos estar todos en familia”, concluyó.