En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Copa BetPlay
Zulma Guzmán
María Corina Machado

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Jossimar Calvo

Jossimar Calvo

  • Jossimar Calvo
    Jossimar Calvo
    Foto: AFP - captura video
    Sociedad

    Gimnasta Jossimar Calvo revela detalles del atentado con explosivos que sufrió con su esposa

    Los hechos generaron rechazo en distintos sectores, especialmente en el ámbito deportivo, debido a la trayectoria de Jossimar Calvo, quien ha representado al país en competencias internacionales como los Juegos Panamericanos, Centroamericanos y los Juegos Olímpicos.

  • Jossimar Calvo
    Jossimar Calvo
    Foto: AFP - captura video
    Santanderes

    Jossimar Calvo tras atentado en Cúcuta: "Pudo haber sido peor"

    Vale recordar que este atentado en el departamento acabó con la vida de dos policías. El deportista publicó una imagen de cómo quedó su vehículo tras la detonación.

  • Jossimar Calvo
    Jossimar Calvo
    Foto: AFP - captura video
    Santanderes

    Gimnasta olímpico Jossimar Calvo resultó herido tras atentado en Cúcuta: estaba con su pareja

    El vehículo del deportista quedó totalmente destrozado, confirmó Jairo Cadena, presidente de la Liga Nortesantandereana de Gimnasia.

  • 3829_franz
    franz
    Deportes

    Jossimar Calvo, positivo por COVID-19, se perderá la final del campeonato mundial de gimnasia

    "Gracias a Dios y a seguir los cuidados médicos; pronto regresaré a Colombia a seguir construyendo paso a paso los objetivos", comunicó el deportista en sus redes sociales.

  • 311729_Blu Radio. Jossimar Calvo. Foto: AFP
    Blu Radio. Jossimar Calvo. Foto: AFP
    Caribe

    La impecable actuación de Jossimar Calvo en arzones que le dio otro oro a Colombia

    Calvo, además, se llevó una plata en las finales de piso masculino de la gimnasia artística.

  • 311662_BLU Radio. Jossimar Calvo / Foto: AFP
    BLU Radio. Jossimar Calvo / Foto: AFP
    Caribe

    Así fue la caída de Jossimar Calvo en la gimnasia artística

    El colombiano se retiró de la competencia que se disputó este domingo.

  • 146112_BLU Radio. Jossimar Calvo // Foto: AFP
    BLU Radio. Jossimar Calvo // Foto: AFP
    Deportes

    Daremos el 100% por Colombia: Jossimar Calvo previo a Juegos Centroamericanos

    Este 19 de julio se inicia la competición en donde Colombia espera ser la campeona.

  • 3829_franz
    franz
    Nación

    Jossimar Calvo agradece apoyo de los colombianos tras el fallecimiento de su madre

    La madre del gimnasta falleció en Cúcuta este viernes.

  • 3829_franz
    franz
    Deportes

    Cada vez trabajo más fuerte: Jossimar Calvo, campeón del World Challenge Cup

    El gimnasta colombiano fue primero en el ranking de esta modalidad.

  • 3829_franz
    franz
    Deportes

    Me estoy preparando para alcanzar nuevos logros: Jossimar Calvo

    El gimnasta colombiano Jossimar Calvo se bañó de oro en Croacia en la modalidad de barras paralelas.

CARGAR MÁS

Publicidad