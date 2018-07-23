Blu Radio Jossimar Calvo
Gimnasta Jossimar Calvo revela detalles del atentado con explosivos que sufrió con su esposa
Los hechos generaron rechazo en distintos sectores, especialmente en el ámbito deportivo, debido a la trayectoria de Jossimar Calvo, quien ha representado al país en competencias internacionales como los Juegos Panamericanos, Centroamericanos y los Juegos Olímpicos.
Jossimar Calvo tras atentado en Cúcuta: "Pudo haber sido peor"
Vale recordar que este atentado en el departamento acabó con la vida de dos policías. El deportista publicó una imagen de cómo quedó su vehículo tras la detonación.
Gimnasta olímpico Jossimar Calvo resultó herido tras atentado en Cúcuta: estaba con su pareja
El vehículo del deportista quedó totalmente destrozado, confirmó Jairo Cadena, presidente de la Liga Nortesantandereana de Gimnasia.
Jossimar Calvo, positivo por COVID-19, se perderá la final del campeonato mundial de gimnasia
"Gracias a Dios y a seguir los cuidados médicos; pronto regresaré a Colombia a seguir construyendo paso a paso los objetivos", comunicó el deportista en sus redes sociales.
La impecable actuación de Jossimar Calvo en arzones que le dio otro oro a Colombia
Calvo, además, se llevó una plata en las finales de piso masculino de la gimnasia artística.
Así fue la caída de Jossimar Calvo en la gimnasia artística
El colombiano se retiró de la competencia que se disputó este domingo.
Daremos el 100% por Colombia: Jossimar Calvo previo a Juegos Centroamericanos
Este 19 de julio se inicia la competición en donde Colombia espera ser la campeona.
Jossimar Calvo agradece apoyo de los colombianos tras el fallecimiento de su madre
La madre del gimnasta falleció en Cúcuta este viernes.
Cada vez trabajo más fuerte: Jossimar Calvo, campeón del World Challenge Cup
El gimnasta colombiano fue primero en el ranking de esta modalidad.
Me estoy preparando para alcanzar nuevos logros: Jossimar Calvo
El gimnasta colombiano Jossimar Calvo se bañó de oro en Croacia en la modalidad de barras paralelas.