Petro y Trump
Iván Cepeda
Emergencia económica
Millonarios

¿Trump va por Cuba? Entre amenazas y promesas de diálogo con La Habana

¿Trump va por Cuba? Entre amenazas y promesas de diálogo con La Habana

Tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente de EE. UU. reveló que mantiene contactos con autoridades cubanas y vaticinó un posible acuerdo, mientras La Habana pide “diálogo respetuoso” y denuncia nuevas presiones económicas de Washington.

