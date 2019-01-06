Blu Radio Fidel Castro
Fidel Castro
-
Sandro, el nieto "influencer" de Fidel Castro que irrita a los cubanos
En 2021, en plena pandemia, Sandro saltó a la luz en un video filtrado que lo muestra manejando un lujoso Mercedes-Benz.
-
Murió la primera esposa de Fidel Castro quien vivió en el exilio tras revolución cubana
La familia Díaz-Balart sigue siendo uno de los pilares del exilio cubano radicado en Miami, Florida.
-
Murió Juanita Castro, hermana menor de Fidel Castro a los 90 años
Juanita Castro se exilió en Miami, donde denunció públicamente la labor de sus hermanos al frente de la isla y colaboró incluso con la CIA, bajo el alias 'Donna', en los planes para derrocar a sus hermanos.
-
Gobierno de Nicaragua: Fidel Castro "sigue guiando e iluminando a su pueblo"
El Gobierno de Nicaragua exaltó este domingo, 26 de noviembre, al fallecido presidente y líder revolucionario cubano Fidel Castro, de quien dijo "sigue guiando e iluminando a su pueblo, y a todos nuestros pueblos".
-
Estados Unidos recuerda a Kennedy, su expresidente más popular, 60 años después de su asesinato
Con un 90 % de aprobación entre los estadounidenses de acuerdo a un reciente sondeo de Gallup, Kennedy es el expresidente con mayor popularidad, seguido a distancia por Ronald Reagan, George Bush padre y Barack Obama.
-
“Es una vergüenza que Petro legitime a una dictadura que asesina niños”: exiliado cubano
El activista cubano Félix Llerena le respondió a Gustavo Petro diciéndole que es una “mentira colosal” que los Castro hayan brindado comida, salud o educación a los niños en Cuba. Tildó como una ofensa las declaraciones del presidente.
-
Tensión Petro-Duque continúa por pedido que se retire a Cuba de los países que apoyan el terrorismo
En las últimas horas el presidente Gustavo Petro y el expresidente Iván Duque se atacaron en redes sociales sobre las perspectivas de cada uno sobre la dirección política de la isla.
-
Cuba confirma su participación más baja en unas parlamentarias desde 1959
Esta tasa de participación es casi 10 puntos porcentuales menor a la de las parlamentarias de 2018, proceso que renovó al Parlamento que eligió al actual presidente, Miguel Díaz-Canel, quien sucedió a Raúl Castro.
-
El Espectador cumple 136 años, ¿cuál ha sido su experiencia con los Gobiernos durante estas décadas?
Fidel Cano, director del El Espectador, habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, sobre los retos del medio de cara a las nuevas tecnologías e innovaciones a la hora de comunicar y la relación con los gobiernos a través de los años.
-
Muerte de Pablo Milanés: las redes se inundan de mensajes
Pablo Milanés fue hospitalizado el pasado 12 de noviembre en Madrid. La capilla ardiente de Milanés quedará instalada en el tanatorio San Isidro de Madrid para ser despedido por sus familiares y allegados.