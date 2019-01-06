Publicidad

Colombia despide a Miguel Uribe
María Claudia Tarazona
Alfredo Saade
Isla Santa Rosa

  Sandro, nieto influencer de Fidel Castro.
    Cuenta de Instagram de Sandro.
    Cuenta de Instagram de Sandro.
    Mundo

    Sandro, el nieto "influencer" de Fidel Castro que irrita a los cubanos

    En 2021, en plena pandemia, Sandro saltó a la luz en un video filtrado que lo muestra manejando un lujoso Mercedes-Benz.

  Murió la primera esposa de Fidel Castro quien vivió en el exilio tras revolución cubana
    Foto de Archivo // @FACSmirnov
    Mundo

    Murió la primera esposa de Fidel Castro quien vivió en el exilio tras revolución cubana

    La familia Díaz-Balart sigue siendo uno de los pilares del exilio cubano radicado en Miami, Florida.

  Juanita y Fidel Castro
    Juanita y Fidel Castro
    Foto: AFP y @collinsoficial
    Mundo

    Murió Juanita Castro, hermana menor de Fidel Castro a los 90 años

    Juanita Castro se exilió en Miami, donde denunció públicamente la labor de sus hermanos al frente de la isla y colaboró incluso con la CIA, bajo el alias 'Donna', en los planes para derrocar a sus hermanos.

  • 273808_fidel-castro-afp.jpg
    fidel-castro-afp.jpg
    Mundo

    Gobierno de Nicaragua: Fidel Castro "sigue guiando e iluminando a su pueblo"

    El Gobierno de Nicaragua exaltó este domingo, 26 de noviembre, al fallecido presidente y líder revolucionario cubano Fidel Castro, de quien dijo "sigue guiando e iluminando a su pueblo, y a todos nuestros pueblos".

  • John F. Kennedy.jpg
    John F. Kennedy
    Foto: AFP
    Mundo

    Estados Unidos recuerda a Kennedy, su expresidente más popular, 60 años después de su asesinato

    Con un 90 % de aprobación entre los estadounidenses de acuerdo a un reciente sondeo de Gallup, Kennedy es el expresidente con mayor popularidad, seguido a distancia por Ronald Reagan, George Bush padre y Barack Obama.

  • Gustavo Petro (2).jpg
    Gustavo Petro
    Foto: Presidencia - Andrea Puentes
    Nación

    "Es una vergüenza que Petro legitime a una dictadura que asesina niños": exiliado cubano

    El activista cubano Félix Llerena le respondió a Gustavo Petro diciéndole que es una "mentira colosal" que los Castro hayan brindado comida, salud o educación a los niños en Cuba. Tildó como una ofensa las declaraciones del presidente.

  • Gustavo Petro - Iván Duque.jpg
    Gustavo Petro - Iván Duque
Fotos: AFP
    Fotos: AFP
    Nación

    Tensión Petro-Duque continúa por pedido que se retire a Cuba de los países que apoyan el terrorismo

    En las últimas horas el presidente Gustavo Petro y el expresidente Iván Duque se atacaron en redes sociales sobre las perspectivas de cada uno sobre la dirección política de la isla.

  • Cuba-Elecciones-Habana-AFP.jpg
    Elecciones en Cuba
    Foto: AFP
    Mundo

    Cuba confirma su participación más baja en unas parlamentarias desde 1959

    Esta tasa de participación es casi 10 puntos porcentuales menor a la de las parlamentarias de 2018, proceso que renovó al Parlamento que eligió al actual presidente, Miguel Díaz-Canel, quien sucedió a Raúl Castro.

  • BLU Radio. Fidel Cano
    BLU Radio. Fidel Cano.
    Foto: El Espectador
    Sociedad

    El Espectador cumple 136 años, ¿cuál ha sido su experiencia con los Gobiernos durante estas décadas?

    Fidel Cano, director del El Espectador, habló en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, sobre los retos del medio de cara a las nuevas tecnologías e innovaciones a la hora de comunicar y la relación con los gobiernos a través de los años.

  • Pablo Milanés
    Cuban singer Pablo Milanes performs at the Ciudad Deportiva Coliseo in Havana, Cuba, on June 21, 2022. (Photo by YAMIL LAGE / AFP)
YAMIL LAGE/AFP
    YAMIL LAGE/AFP
    Sociedad

    Muerte de Pablo Milanés: las redes se inundan de mensajes

    Pablo Milanés fue hospitalizado el pasado 12 de noviembre en Madrid. La capilla ardiente de Milanés quedará instalada en el tanatorio San Isidro de Madrid para ser despedido por sus familiares y allegados.

