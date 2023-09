Tensión Petro-Duque continúa por pedido que se retire a Cuba de los países que apoyan el terrorismo

La discusión en la red social X, entre el Presidente Gustavo Petro y el expresidente Iván Duque continuó en la mañana de este domingo, 17 de septiembre por cuenta del pedido que le hizo el mandatario colombiano a EE.UU. de que se retire a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo.

Este anuncio no cayó bien en el expresidente Duque que cuestionó al actual gobierno con el siguiente mensaje “Condenan la dictadura de Pinochet, pero idolatran la dictadura de los Castros y sus herederos” haciendo referencia a la visita de Estado que realizó el presidente Petro en la conmemoración de los 50 años de la caída de la dictadura de Augusto Pinochet que contó con su participación en el país austral.

A lo que el presidente Gustavo Petro tuvo una airada reacción, defendiendo el régimen cubano ante los señalamientos de uno de sus opositores.

“Los Castro cuidaron que los niños tuvieran comida, salud y educación, en cambio tú, Duque, los bombardeaste. Creíste que si morían los niños moría el comunismo, tanta estupidez pensaste. Quizás sea peor la dictadura del que cree que es bendito el matar 6.402 jóvenes, pensando que así termina el comunismo, que aquella de los Castro. Me importa un pito los que se creen demócratas con la sangre de niños colombianos y cubanos en sus manos”, fue el trino del presidente Petro esta madrugada.

Trino Gustavo Petro Foto: Captura Twitter @petrogustavo

Publicidad

Por su parte, Iván Duque no terminó la discusión y atacó nuevamente recordando el pasado del actual mandatario en las filas de la extinta guerrilla del M-19.

“Nunca en mi vida he empuñado un arma para matar a nadie por razones políticas. Nunca he hecho parte de grupos terroristas, ni he justificado crímenes como los de José Raquel Mercado, la Masacre de Tacueyó, la toma del Palacio de Justicia o la violación y muerte de Gloria Lara”, respondió el expresidente Iván Duque.

Trino de Iván Duque Foto: Captura Twitter @IvanDuque

Además, reiteró que él jamás ha “empuñado armas” y no perdió la oportunidad para atacar el régimen de los Castro como un modelo fallido haciendo referencia al sistema comunista asegurando que ha traído “hambre y opresión" a la isla.

Publicidad

Le puede interesar: