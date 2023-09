“Es una vergüenza que Petro legitime a una dictadura que asesina niños”: exiliado cubano

Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que insta a Estados Unidos a sacar a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo y su arremetida contra el exmandatario Iván Duque han generado toda una oleada de reacciones, críticas y polémica, pues, incluso, a través de su cuenta de X, escribió que “los Castro cuidaron que los niños tuvieran comida, salud y educación”, mientras que en el Gobierno Duque “los bombardearon”.

Una de las personas que le respondió al presidente Petro fue el activista cubano Félix Llerena, quien hoy está exiliado. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, calificó de “vergüenza” esas palabras y dijo que es una “ofensa” que Petro legitime una dictadura.

“Es una venganza. Para mí, como cubano, es una ofensa este pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, no solo porque está legitimando a una dictadura, la más larga de este hemisferio; sino que está blanqueando una dictadura que se ha dedicado a asesinar, a acabar con la infancia en Cuba”, sentenció.

Llerena aseguró que, contrario a lo que dice el presidente Gustavo Petro, los jóvenes cubanos “fueron fusilados por querer una Cuba libre” y por tener una ideología política. Además, aseguró que “es una mentira colosal” que los Castro hayan brindado servicios del Estado a los niños, como educación.

“Eso es mentira, una mentira colosal. Ningún niño cubano tiene comida ni salud, tampoco educación gratis como la propaganda del régimen cubano vende. A nosotros, los cubanos, cuando somos niños nos enseñan, primero, a escribir con la r de revolución, con la f de Fidel, decir que un fusil bueno en manos buenas, es bueno, eso es un texto de un libro de enseñanza de lectura para un niño de 6 años”, describió.

El activista Llerena recalcó que lo que más le “molesta” es que el jefe de Estado defienda una dictadura que, incluso a Colombia, ha traído conflicto a causa de las guerrillas y el narcotráfico, según dijo.

“Lo que más me indigna, lo que más me molesta, es que el presidente de Colombia defienda la dictadura, que lo único que ha traído a la misma Colombia ha sido guerrilla, narcotráfico y muerte; esto me indigna”, subrayó en Blu Radio.

¿Qué fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro e Iván Duque?

Toda esta polémica se desató luego de unos comentarios en X, antes llamado Twitter. A través de su cuenta oficial, el presidente Gustavo Petro hizo un nuevo llamado para que Estados Unidos retire a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo. Según mencionó, esta decisión se dio luego de que el Gobierno del expresidente Iván Duque la solicitara.

Luego, el expresidente Duque contestó y cuestionó al actual Gobierno con el siguiente mensaje: “Condenan la dictadura de Pinochet, pero idolatran la dictadura de los Castros y sus herederos”.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales: