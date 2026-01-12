En vivo
Blu Radio  / Mundo  /

Sheinbaum sostuvo llamada con Trump y remarcó "respeto a soberanías"

La llamada ocurrió luego de que Trump amagara el jueves con "atacar por tierra" a los cárteles de la droga, tras el derrocamiento en medio de bombardeos del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el 3 de enero.

