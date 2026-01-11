En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Trump asegura estar dispuesto a reunirse con Delcy Rodríguez tras captura de Maduro

Trump asegura estar dispuesto a reunirse con Delcy Rodríguez tras captura de Maduro

El presidente Donald Trump también dijo el domingo que evalúa una potencial acción militar contra Irán.

Donald Trump y Delcy Rodríguez
Donald Trump y Delcy Rodríguez
Fotos: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 11 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad