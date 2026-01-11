Trump asegura estar dispuesto a reunirse con Delcy Rodríguez tras captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que su administración está trabajando bien con la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que está dispuesto a reunirse con ella.

"Venezuela está funcionando realmente bien. Estamos trabajando muy bien con el liderazgo", declaró Trump a periodistas a bordo del Air Force One.

Al ser preguntado si planeaba reunirse con Rodríguez, quien era la vicepresidenta del presidente depuesto Nicolás Maduro, Trump respondió: "En algún punto lo haré".

TSJ ordena que Delcy Rodríguez asuma como presidenta de Venezuela tras captura de Maduro Foto: AFP

Cabe resaltar que Delcy Rodríguez, afirmó este sábado que en su país "manda el pueblo" y "hay un Gobierno, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro", quien hace una semana fue capturado junto a su esposa, la diputada Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses en medio de una serie de ataques.



"¿Quién gobierna a Venezuela? El poder popular y su Gobierno constitucional, así que aquí no hay duda, aquí no hay niveles de incertidumbre, no, no, no, no, aquí manda el pueblo venezolano y hay un Gobierno, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, y yo tengo la responsabilidad de encargarme mientras dure su secuestro", dijo.