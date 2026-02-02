En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Laura Fernández, la derechista respaldada por Trump, promete mano dura contra crimen en Costa Rica

Laura Fernández, la derechista respaldada por Trump, promete mano dura contra crimen en Costa Rica

Con el 88,4 % de las mesas escrutadas, la candidata del Partido Pueblo Soberano obtenía el 48,5 %, con amplio margen sobre el segundo lugar, ocupado por candidato del socialdemócrata Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, con el 33,3 %.

