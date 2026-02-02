Confirman que extraña tormenta hizo desaparecer el agua en Marte

Una investigación internacional ha demostrado por primera vez que una tormenta anómala de polvo, intensa pero local, estuvo implicada en la pérdida de agua de Marte, planeta que no siempre fue desértico y árido.

La imagen actual del planeta marciano, que luce desértico, demuestra también una superficie con canales, minerales alterados por el agua y otras huellas geológicas que indican que fue, en sus primeros tiempos, mucho más húmedo y dinámico.

Reconstruir cómo desapareció ese entorno rico en agua sigue siendo uno de los grandes retos de la ciencia planetaria, aunque una investigación ha revelado nuevos datos que permitirían conocer cómo el planeta rojo perdió su agua.

Hallazgo en Marte lo cambia todo. Foto: Unsplash

Un estudio liderado por el español Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y la Universidad de Tokio (Japón) ha demostrado por primera vez que una tormenta de polvo inusual, intensa pero de escala local, fue capaz de impulsar el agua hasta las capas más altas de la atmósfera marciana durante el verano del hemisferio norte, una época en la que este proceso no se consideraba relevante.



"El hallazgo revela el impacto de este tipo de tormentas en la evolución climática del planeta y abre una nueva vía para entender cómo Marte perdió gran parte de su agua a lo largo del tiempo", detalló en un comunicado el investigador del IAA-CSIC Adrián Brines, coautor principal del estudio junto con Shohei Aoki, investigador la Universidad de Tokio.

Una de las claves para saber cuánta agua ha perdido Marte es medir cuánto hidrógeno ha escapado al espacio, ya que este elemento se libera con facilidad cuando el agua se descompone en la atmósfera.

Las mediciones actuales muestran que el planeta ha perdido una enorme cantidad de agua a lo largo de miles de millones de años, suficiente para cubrir gran parte de su superficie con cientos de metros de profundidad. Al igual que la Tierra, Marte presenta cuatro estaciones debido a una inclinación axial similar y tiene además una marcada diferencia en la elevación del terreno entre ambos hemisferios, más bajo en el norte que en el sur, lo que provoca que los veranos del hemisferio sur sean mucho más cálidos y dinámicos que los del norte.

El estudio ha detectado un aumento inusual de vapor de agua en la atmósfera media de Marte durante el verano del hemisferio norte en el año marciano 37 provocado por una tormenta de polvo anómala.

Los años marcianos se empiezan a contar en 1955, cuando por primera vez fue posible medir con suficiente precisión la posición de Marte en su órbita y usar ese momento como referencia, por lo que ese año corresponde con el periodo 2021-2023 en el calendario terrestre.

Diferentes observaciones han permitido comprobar que una atípica tormenta de polvo provocó una inyección repentina y muy intensa de vapor de agua que alcanzó alturas de hasta 60-80 kilómetros, especialmente en latitudes altas del hemisferio norte.

