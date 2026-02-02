En vivo
Tecnología  / Ciencia  / Confirman que extraña tormenta hizo desaparecer el agua en Marte

Confirman que extraña tormenta hizo desaparecer el agua en Marte

Una tormenta inédita en Marte habría sido clave en la fuga de su agua, la ciencia da una nueva pista sobre cómo el planeta rojo pasó de húmedo y activo a desértico y árido.

