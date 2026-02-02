En Medellín subió la tarifa de taxi: $8.300 la carrera mínima y $132.000 al aeropuerto de Rionegro

No solo es el pico y placa: desde este lunes cambian las tarifas de taxis en Medellín, quedando en $8.300 la carrera mínima y en $132.000 el viaje al aeropuerto José María Córdova. La Secretaría de Movilidad indicó que el incremento se basó en el IPC y el alza del salario mínimo, concertado con el gremio de transporte público individual.

Avanza el inicio del 2026 y con este también el incremento de costos en tarifas que aún no habían aumentando, como por ejemplo la de taxis. Por ello, desde este lunes, 2 de febrero, se aplicarán nuevos valores para este medio de transporte.



¿Cuánto quedó la mínima de taxi, eléctrico y de lujo?

Para el taxi básico, el arranque o banderazo quedó en $5.900, con caída (incremento progresivo y automático del taxímetro por distancia recorrida o tiempo de espera, posterior al banderazo inicial) de $200 cada 82 metros, carrera mínima de $8.300, tiempo de espera de $300 por cada 60 segundos, hora contratada de $35.800 y tarifa al aeropuerto José María Córdova de $132.000.

En el caso del taxi eléctrico, el banderazo se fijó en $6.400, la caída se mantiene en $200 cada 82 metros, la carrera mínima será de $9.500, el tiempo de espera costará $350 por cada 60 segundos, la hora contratada valdrá $43.000 y el viaje al aeropuerto tendrá una tarifa de $134.100.

Para el taxi de lujo, el arranque o banderazo será de $8.500, la caída continuará en $200 cada 82 metros, la carrera mínima quedará en $12.100, el tiempo de espera será de $350 por cada 60 segundos, la hora contratada tendrá un valor de $49.200 y la carrera al aeropuerto se estableció en $143.100.



El secretario de Movilidad, Pablo Ruiz, indicó que esta actualización se definió con base en un estudio técnico de la canasta de costos operacionales, realizado bajo la metodología del Ministerio de Transporte, y fue socializada con representantes del gremio del transporte público individual, en encuentros adelantados entre octubre y diciembre de 2025 y enero de 2026.

“El valor de las tarifas se definió con base en el estudio técnico de los costos de operación y atendiendo las variables tales como incremento del salario mínimo y el índice de precios del consumidor calculado y certificado por el DAN. En este proceso se tuvo en consideración las inquietudes de los diferentes representantes del sector”, aseguró.

Por lo pronto, la Secretaría de Movilidad aclaró que para aplicar el cobro con los nuevos valores, los vehículos deben contar con el taxímetro calibrado en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) y portar de manera visible el adhesivo que certifica la legalidad de la tarifa.

Además, indicaron que realizarán controles en las vías para verificar el cumplimiento de la norma y prevenir irregularidades. Sobre este punto, los usuarios de este medio de transporte pueden revisar la calcomanía vigente, exigir el cobro por taxímetro, según la modalidad del vehículo, y reportar cualquier anomalía a las autoridades competentes en la línea 123 o al Centro de Control de Movilidad: 314 780 9574.