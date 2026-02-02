En vivo
Hasta conjuntos pagarían multas por permitir estacionar Uber, Didi y otros

Hasta conjuntos pagarían multas por permitir estacionar Uber, Didi y otros

El nuevo proyecto del Gobierno redefine el servicio de transporte por plataformas y podría sancionar a usuarios, conductores y hasta conjuntos residenciales, según advierte José Daniel López, presidente de Alianza In.

