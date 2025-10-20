El guiño de los taxistas a conductores de Uber, DiDi y más que los dejaría trabajar tranquilos

El presidente de Taxis Libres, Eduardo Hernández, confirmó en Mañanas Blu 10:30 que la empresa respalda el proyecto de ley 136 de 2024, una iniciativa que busca regular el transporte privado a través de plataformas tecnológicas como Uber, DiDi, InDriver y Cabify.

Aunque históricamente el gremio de taxistas se ha opuesto a este tipo de servicios, Hernández reconoció que esta vez ven una oportunidad para “modernizar el sector y equilibrar la cancha”.

“Nos parece interesante y por eso decimos que lo apoyamos, pero con algunas condiciones específicas”, señaló el dirigente gremial.



¿Qué busca el proyecto?

El proyecto, impulsado por el senador Julio Elías, ya fue aprobado en primer debate en la Comisión Sexta del Senado. La propuesta pretende habilitar la prestación del servicio de transporte en vehículos particulares.

Según explicó Hernández, la novedad está en que el texto recoge las inquietudes de varios sectores, no solo del transporte público, sino también de conductores de plataformas, motociclistas y usuarios.



Sin embargo, el presidente de Taxis Libres enfatizó que su apoyo depende de que se garantice igualdad de condiciones entre todos los actores.

“No puede ser simplemente con un simple registro ante el RUNT. Deben someterse a las mismas condiciones que hay hoy en día para las empresas de transporte legalmente constituidas”, precisó.



¿Qué piden los taxistas para apoyar la regularización de Uber?

De acuerdo con Hernández, las plataformas tecnológicas ya fueron reguladas desde hace varios años, pero muchas no se han querido habilitar ante el Ministerio de Transporte. Por eso, insiste en que el proyecto debe exigir que Uber y demás aplicaciones cumplan los mismos requisitos que las empresas de taxis, incluida la constitución formal y la supervisión de la Superintendencia de Industria y Comercio.

El dirigente propuso además que los vehículos particulares que quieran prestar el servicio lo hagan a través de empresas legalmente registradas, evitando que se repita el proceso de registro ante el RUNT, pues todos los carros particulares ya están incluidos en esa base de datos.

“Si usted tiene un vehículo y quiere trabajar con Uber, ese carro ya está inscrito en el RUNT. Lo que debe hacer Uber es cumplir con los requisitos que existen para el resto de empresas de transporte”, recalcó.

Hernández también envió un mensaje directo a los empresarios y sindicatos de taxistas que se han opuesto a la iniciativa:

“A mí me parece que no es bueno que archiven el proyecto. Después de 18 intentos, este es el único que ya pasó el primer debate. Mi llamado es que cambiemos el discurso, no sigamos diciendo que se archive. Por el contrario, reunámonos y sigamos estudiándolo”, afirmó.

El presidente de Taxis Libres explicó que el proyecto abre la puerta para actualizar temas obsoletos, como el número de vehículos permitidos en cada ciudad y el congelamiento del parque automotor, que impide renovar taxis viejos por nuevos.



¿Cómo será el tema de tarifas?

Uno de los aspectos que más destaca el gremio es que el proyecto permitiría liberar las tarifas del servicio de taxi, que hoy están sujetas a una regulación “anticuada”.

“Las tarifas deben ser de acuerdo a la oferta y la demanda, porque el que coloca la tarifa finalmente es el pasajero”, explicó Hernández.

El líder gremial aseguró que, con la tecnología actual, los usuarios podrían conocer el valor del viaje antes de iniciar la carrera, tal como ocurre en las aplicaciones de movilidad.

Actualmente, dijo, los incrementos en la tarifa oficial no reflejan los verdaderos costos del servicio:

“El año pasado los combustibles subieron más del 60 %, pero el incremento fue solo del 14 %. Las tarifas políticas generan desfases y perjudican a los conductores”, añadió.

Hernández concluyó que el respaldo de Taxis Libres al proyecto de ley dependerá de que se mantengan los ajustes propuestos para modernizar el sistema de transporte y beneficiar a los pasajeros.

“Lo apoyamos cuando sean los ajustes que se están haciendo para que el sector de taxis se modernice, nos quiten condiciones que existen hoy en día en el mercado y que los más beneficiarios sean los pasajeros”, puntualizó.

