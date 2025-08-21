Nuevo intento en Congreso para regular apps de transporte: habla autor del proyecto de ley

El transporte por plataformas digitales como Uber, Didi y Cabify ha sido un tema de constante debate y fricción en Colombia. Después de 17 intentos fallidos, el senador Julio Elías Vidal del Partido de la U, es el autor del proyecto de ley número 136 de 2024, una iniciativa que busca, por primera vez, regular el transporte privado mediado por estas plataformas.

El proyecto marca un antes y un después en el esfuerzo por regular las aplicaciones de transporte en Colombia. Anteriormente, ninguna de las 17 iniciativas previas había logrado avanzar más allá del primer debate en el Congreso.

El senador Vidal explicó en Mañanas Blu con Camila Zuluaga que el principal objetivo de su propuesta es “nivelar la cancha” entre los miles de conductores que utilizan plataformas digitales y los taxistas tradicionales, quienes deben cumplir con una serie de regulaciones más estrictas.

La iniciativa busca que todos los prestadores de un servicio público, que hoy es una realidad innegable, compitan en igualdad de condiciones. Esta medida, además, busca beneficiar a numerosas familias colombianas que dependen de esta actividad para su sustento diario, según detalló.



Puntos clave de la propuesta: igualdad y registro

El proyecto de ley del senador Vidal introduce varias regulaciones. Una de las más importantes es la exigencia de que los conductores particulares que utilizan plataformas para prestar el servicio público de transporte cumplan con las “mismas normativas que los taxistas”.

Esto incluye aspectos como el pago de seguros, la renovación más frecuente de licencias y la realización de revisiones técnico-mecánicas periódicas.

Adicionalmente, se propone la “creación del Registro Único Nacional de Movilidad Intermediado”. En este registro deberán inscribirse tanto las plataformas de transporte como las empresas que las administran físicamente en Colombia.

El senador Vidal aclaró que, a diferencia de la aplicación "en la nube" existen empresas establecidas en el país, como Uber Colombia, Did Mobility, Bit Colombia, Cabify Servicios y Cabify Transporte, que son las entidades físicas y responsables legales a las que se les pueden hacer reclamos y exigir responsabilidades.

Uno de los puntos más sensibles del proyecto es la “eliminación de la restricción en el incremento de taxis”. En ese sentido, aseveró que en la regulación colombiana, el concepto de "cupo" como activo no existe legalmente.

Lo que hay es una "capacidad transportadora", la cual es asignada de forma gratuita por las autoridades de movilidad. Sin embargo, esta capacidad se convirtió en un negocio entre privados, llegando a costar hasta 120 millones de pesos, a pesar de no estar permitido por la ley, según comentó.