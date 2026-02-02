Múltiple choque entre volqueta, bus y carro colapsa movilidad en el sur de Bogotá

Un accidente de tránsito que se presentó a primera hora de esta mañana de lunes 2 de febrero sobre la autopista Sur, a la altura de la carrera 76, en sentido occidente–oriente, en Bogotá, tiene colpasada la movilidad en el sur de la ciudad.

El siniestro involucra a tres vehículos: una camioneta particular, una volqueta y un bus de servicio intermunicipal de color rojo.

De acuerdo con la información preliminar, la camioneta particular habría quedado en medio de los otros dos vehículos mientras realizaba una maniobra de adelantamiento en este sector de la vía, cercano a la terminal de transporte. Como consecuencia del choque, la movilidad en el punto está totalmente colapsada.

Las autoridades informaron que, de los dos carriles y medio habilitados en este tramo, uno y medio quedaron comprometidos por el accidente, lo que generó congestión vehicular en la zona. Agentes de la Secretaría Distrital de Movilidad se encuentran en el lugar realizando labores de control de tráfico, reconocimiento del accidente y elaboración de los croquis correspondientes.



Una vez concluyan estos procedimientos, se procederá al retiro de los vehículos involucrados. Según las autoridades, se espera que la movilidad en este punto de la Autopista Sur se normalice en los próximos minutos.