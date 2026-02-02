En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro y Trump
Iván Cepeda
Emergencia económica
Millonarios

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Múltiple choque entre volqueta, bus y carro colapsa movilidad en el sur de Bogotá

Múltiple choque entre volqueta, bus y carro colapsa movilidad en el sur de Bogotá

El siniestro involucra a tres vehículos: una camioneta particular, una volqueta y un bus de servicio intermunicipal de color rojo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad