Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Hombre fue asesinado dentro de panadería en occidente de Bogotá: sicario quedó en cámaras

Hombre fue asesinado dentro de panadería en occidente de Bogotá: sicario quedó en cámaras

Un sicario ingresó a una panadería en Engativá y asesinó a un hombre frente a varios clientes. Autoridades revisan cámaras para identificar al responsable y esclarecer los móviles.

