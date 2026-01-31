Hombre fue asesinado dentro de panadería en occidente de Bogotá: sicario quedó en cámaras

Una mañana que transcurría con aparente normalidad terminó convertida en escena de pánico en el occidente de Bogotá. En una panadería del barrio La Estrada, en la localidad de Engativá, un hombre fue asesinado a tiros en medio de clientes que desayunaban en el lugar, en un hecho que ya es investigado por las autoridades.

El crimen ocurrió hacia las 10:07 de la mañana del viernes 30 de enero. De acuerdo con videos de cámaras de seguridad del establecimiento, un sujeto ingresó caminando con tranquilidad, portando un casco de motocicleta y con el rostro cubierto, lo que dificultó su identificación inmediata. Su comportamiento no levantó sospechas entre los presentes, pues simulaba ser un cliente más dispuesto a realizar una compra.

Sin embargo, en cuestión de segundos, el atacante se dirigió directamente hacia un hombre de aproximadamente 40 años que se encontraba sentado en una mesa. Sin mediar palabra, desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones. Tras el ataque, salió corriendo del lugar, mientras varias personas gritaban y buscaban refugio para evitar resultar heridas por algún proyectil.

La víctima falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas, pese a que algunos testigos intentaron auxiliarla antes de la llegada de las autoridades. Minutos después, unidades de criminalística hicieron presencia para realizar el levantamiento del cuerpo y dar inicio a las investigaciones correspondientes.



Foto: Captura de redes sociales

La teniente coronel Paula Güiza, comandante de la Estación de Policía de Engativá, confirmó el hecho y señaló que se están adelantando labores para dar con el paradero del responsable. “En horas de la mañana se presenta un lamentable hecho en un establecimiento comercial, donde una persona resulta lesionada con arma de fuego y, debido a la gravedad de las heridas, fallece en el lugar. La Policía avanza en la investigación para esclarecer lo ocurrido y capturar a los responsables”, indicó la oficial.

Hasta ahora, los móviles del homicidio son materia de investigación. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis y trabajan en la revisión de cámaras de seguridad del sector para reconstruir la ruta de escape del sicario y establecer su identidad. Además, se hizo un llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier información que pueda resultar clave a través de la línea de emergencias 123.

Este caso se suma a otros cinco homicidios registrados en lo que va del año en la localidad de Engativá, lo que ha generado preocupación entre los residentes de la zona. Líderes comunitarios han pedido mayor presencia policial y refuerzo en los operativos de seguridad para prevenir nuevos hechos violentos.

Mientras tanto, los investigadores continúan recopilando testimonios y evidencias que permitan esclarecer este crimen que alteró la tranquilidad de un espacio cotidiano y dejó en evidencia los riesgos de la violencia urbana en la capital del país.