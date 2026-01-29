En vivo
Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Capturan a dos fleteros en Bogotá tras alerta de ciudadanía; hay video de la persecución

Capturan a dos fleteros en Bogotá tras alerta de ciudadanía; hay video de la persecución

Cerca del Centro Internacional, un video registró la captura de dos ladrones que le robaron un celular a un peatón. Se estrellaron después de perder el control de su moto.

Denuncias ciudadanas permitieron dar con la captura de dos sujetos en Bogotá.
Fotos: capturas de pantalla.
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 29 de ene, 2026

