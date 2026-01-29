Capturan a dos fleteros en Bogotá tras alerta de ciudadanía; hay video de la persecución

En video quedó el momento de la captura de dos fleteros cerca del Centro Internacional en Bogotá tras robarse un celular avaluado en más de tres millones de pesos. La captura de estos dos sujetos se da después de la alerta ciudadana y al intentar huir, pierden el control de la moto y se estrellan en una esquinas de la zona. En el registro difundido en redes sociales, se ve cómo uno de esos delincuentes queda herido mientras se ejecuta la captura.

“Se inicia una persecución contra nuestras zonas de atención y cuadras más adelante son interceptadas esas personas tras chocar con otro vehículo. Esas personas directamente fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, confirmó la Policía.

Los delincuentes, uno con chaqueta negra y otro con saco gris, al momento de la captura, fueron requisados y la Policía encontró el teléfono celular que había sido hurtado y fue entregado a la víctima, que una vez fue ubicado, reconoció a los ladrones. Al sitio llegaron más testigos y, al notar la presencia de estos, los implicados se escondían para evitar ser grabados por las cámaras.



Video de la captura:

En medio del operativo, uno de los implicados con chaqueta negra manifestó que, tras el golpe recibido por el choque contra el vehículo, sufrió heridas en una de sus piernas. La Secretaría de Seguridad confirmó que se configuró como delito en flagrancia y ambos deberán responder por delitos de hurto ante las autoridades.