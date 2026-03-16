Asesinato de adultos mayores en Suba estaría vinculado a conflicto intrafamiliar

Continúan las investigaciones por parte de las autoridades para establecer finalmente la responsabilidad de la muerte de dos adultos mayores en una casa de la localidad de Suba, en hechos registrados el pasado fin de semana. Cabe recordar que las víctimas fueron identificadas como Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66, quienes llevaban más de 30 años viviendo en ese sector.

De acuerdo con lo mencionado por la Policía Metropolitana de Bogotá, al hacer la inspección del sitio se pudo determinar que no se trató de un robo ni de saqueo, ya que las pertenencias de las víctimas se mantuvieron en su sitio. Así mismo, se logró concluir que los cuerpos de los adultos mayores tenían heridas de arma cortopunzante.

Salen a la luz fotos clave en el asesinato de dos adultos mayores al interior de su casa en Suba Foto: Noticias Caracol

Entre tanto, el general Giovanny Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró que este caso estaría vinculado a un caso de violencia intrafamiliar y diferencias personales.

“Lamentablemente encontramos elementos en los cuales podemos determinar que, al no ser un hurto, al no tener relación con alguna banda criminal, al no tener relación con algún expendio, se puede determinar que puede ser crimen pasional, ya que al parecer hay un familiar cercano que pudo haber generado este homicidio”, concluyó el general Cristancho.



Y es que la persona presuntamente responsable sería el exyerno de una de las hijas de los adultos mayores, ya que este sujeto vivía dentro de la casa donde se registró el homicidio, puesto que tenía arrendado un cuarto por 250.000 pesos mensuales. Así las cosas, según el testimonio de la hija, su relación marital con este hombre se acabó por presuntos casos de violencia intrafamiliar.

Por ahora, las pruebas que tiene el CTI de la Fiscalía son unos videos de cámaras de seguridad en los que se ve el momento de entrada de una persona a la casa de la localidad de Suba. Así mismo, hay fotografías del momento posterior al homicidio.