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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Asesinato de adultos mayores en Suba estaría vinculado a conflicto intrafamiliar

Asesinato de adultos mayores en Suba estaría vinculado a conflicto intrafamiliar

El comandante de la Policía de Bogotá aseguró que, al no haber evidencias de robo en el lugar de los hechos, la hipótesis primaria sería una represalia por diferencias familiares.

Esta fue la declaración de exyerno de adultos mayores asesinados en su casa en Suba: vivía con ellos
Esta fue la declaración de exyerno de adultos mayores asesinados en su casa en Suba: vivía con ellos
Foto: Noticias Caracol
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 16 de mar, 2026

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