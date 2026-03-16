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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Habitante de calle se robó un carro y terminó estrellado en Bucaramanga; fue capturado

Habitante de calle se robó un carro y terminó estrellado en Bucaramanga; fue capturado

El presunto ladrón terminó capturado y a disposición de la Fiscalía, en las próximas horas será judicializado.

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