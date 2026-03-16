Habitante de calle se robó un carro y terminó estrellado en Bucaramanga; fue capturado

Un insólito intento de hurto de vehículo terminó en accidente en el norte de Bucaramanga, luego de que un habitante de calle robara un carro que había sido dejado encendido por su propietario en el sector de La Piedra del Kennedy.

De acuerdo con lo que se conoció del caso, el conductor estacionó su vehículo por unos minutos para comprar una bebida y lo dejó encendido. En ese momento, el hombre aprovechó la oportunidad, se subió al automotor y emprendió la huida.

Al percatarse de lo ocurrido, el propietario reaccionó de inmediato e inició una persecución por el mismo sector con el propósito de recuperar su carro.

Sin embargo, durante la fuga el presunto ladrón perdió el control del vehículo y terminó estrellándolo cerca del lugar donde se había presentado el hurto.



El impacto fue tan fuerte que el carro quedó con graves daños en la parte delantera, un costado y el techo, luego de chocar con unas piedras ubicadas al costado de la vía.

Un video que circula en redes sociales muestra el vehículo accidentado y al hombre descendiendo del automotor, momentos antes de ser capturado por uniformados de la Policía que llegaron al lugar tras ser alertados de la situación.

De no creer, un ladrón robó un carro en el barrio Kennedy de Bucaramanga, aprovechando que su dueño se bajó a tomar un tinto, y dejó las llaves puestas. Lo insólito es que el hombre no sabía conducir y terminó estrellando el vehículo a pocas cuadras. #VocesySonidos pic.twitter.com/BgHu5LiK1W — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 15, 2026

Según se conoció de manera preliminar, el habitante de calle no sabía conducir, lo que habría provocado que perdiera el control del vehículo durante la huida.

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El hombre fue detenido por las autoridades y quedó a disposición de las autoridades competentes.