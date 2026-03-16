Agentes de Migración se capacitan contra explotación sexual; van 27 extranjeros inadmitidos en 2026

No para la ofensiva de Migración Colombia para cerrar las puertas de Colombia al turismo con fines de explotación sexual. Recientemente, se logró la prohibición del ingreso a otro estadounidense en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, donde ya son 27 los extranjeros inadmitidos en Antioquia por esta causa durante 2026.

🚫 🤚🏼Cerramos la puertas de Colombia al turismo con fines de explotación sexual. @MigracionCol prohibió el ingreso a otro estadounidense, hoy en el @AeropuertoMDE. Con este ya son 27 los extranjeros inadmitidos en Antioquia por esta causa durante 2026. #ConDignidadCumplimos pic.twitter.com/ZB3j0zclmQ — Migración Colombia (@MigracionCol) March 15, 2026

Además, con el propósito de evitar el ingreso de explotadores sexuales de menores a Medellín, agentes de Migración han sido capacitados por autoridades internacionales. En los últimos dos años y tres meses se han inadmitidos 140 extranjeros por temas relacionados a delitos sexuales

La llegada de ciudadanos extranjeros al aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro con fines de turismo sexual ha provocado que diferentes autoridades tengan que intensificar los operativos de control para evitar que, en muchos casos, los menores de edad sean víctimas de la explotación sexual.

Tal es el auge de esta problemática que recientemente Migración Colombia informó que en un solo día 10 extranjeros fueron inadmitidos, nueve estadounidenses y un dominicano, que, al parecer, iban a ingresar a la capital de Antioquia para posiblemente cometer delitos sexuales.



Con este proceso hecho en el aeropuerto del Oriente antioqueño se ha logrado inadmitir a 26 ciudadanos extranjeros por delitos sexuales y en el país ya van 110 reportes según han mencionado desde Migración Colombia.

Ante las crecientes alertas por explotación sexual, el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, destacó que la operatividad ha permitido más de 100 inadmisiones de extranjeros y que, además, hay una ayuda conjunta con autoridades internacionales para capacitar mejor a los funcionarios migratorios.

“Digamos que hay hay una suerte de patrones que se ha se ha repetido y no solamente en estos eh últimos casos que ahorita referenciamos, sino es lo que nosotros llevamos de toda la administración, hemos visto que hay hay unos patrones eh de los ciudadanos extranjeros, la mayoría sí son ciudadanos estadounidenses”, dijo Villa.

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Además, el secretario de seguridad agregó:

“Muchos vienen y lo que hacen lo hacen en viviendas o en residencias que son utilizadas para la renta corta. Muchos de ellos contactan a estas mujeres a través de redes sociales y hemos tenido caso en muchos sectores de la ciudad”.

Se debe recordar que no solo se han hecho procesos de inadmisión en el aeropuerto José María Córdova, también se han logrado capturas en alianza con autoridades estadounidenses, mismas que han derivado en diversas condenas como la de Michael Jamie Inofuentes condenado a 18 años de prisión por delitos sexuales contra menores de edad en Medellín.

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Los casos anteriores son los de Mohamed Anashwed, sentenciado a 21 años de cárcel; Manuel Poceiro y Stefan Correa, condenados a cadena perpetua; y se espera que se defina en los próximos días el futuro de Ramón Arellano.