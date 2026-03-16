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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Agentes de Migración se capacitan contra explotación sexual; van 27 extranjeros inadmitidos en 2026

Agentes de Migración se capacitan contra explotación sexual; van 27 extranjeros inadmitidos en 2026

En los últimos dos años y tres meses se han inadmitidos 140 extranjeros por temas relacionados a delitos sexuales.

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