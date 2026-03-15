Más vehículos y nuevo Grupo Élite reforzarán la seguridad en Medellín y el Valle de Aburrá

Recientemente la Alcaldía de Medellín entregó 120 motos de alto cilindraje a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en lo que se invirtieron más de 8.500 millones de pesos para fortalecer la lucha contra las estructuras delincuenciales que hacen presencia activa en diferentes zonas de la capital de Antioquia.

Según destacaron las autoridades, la entrega de los vehículos permitirá que inicie operaciones el Grupo Élite de Reacción Motorizada con el que se harán patrullajes intensivos para disminuir los atracos y vigilar las plazas de vicio con 20 grupos de reacción compuestos por 10 motocicletas.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, indicó que con la puesta en funcionamiento de los vehículos, se permitirá que las autoridades tengan mayor cobertura operativa en los puntos críticos de inseguridad en Medellín.

"No es para la vigilancia del día a día, no es para perseguir a los peores criminales. Los resultados se ven, tenemos la tasa de homicidio hoy más baja de los últimos 40 años. Vamos contra el hurto, contra la extorsión, contra las plazas de vicio y contra todos los bandidos. Vamos a sacar a todos los bandidos de sus madrigueras", afirmó el mandatario.



Hay que mencionar que durante los últimos dos años y medio, ya se han entregado 722 vehículos a la fuerza pública, siendo más de 600 de ellos para la Policía Nacional. Además, 55 vehículos están en las filas del Ejército Nacional y cerca de 30 quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Se espera que la Alcaldía de Medellín entregue en los próximos días 50 motocicletas, 11 vehículos para el transporte de personas privadas de la libertad, un vehículo para la protección de animales y una tanqueta para la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.

