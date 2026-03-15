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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Más vehículos y nuevo Grupo Élite reforzarán la seguridad en Medellín y el Valle de Aburrá

Más vehículos y nuevo Grupo Élite reforzarán la seguridad en Medellín y el Valle de Aburrá

En los últimos dos años y medio se ha entregado más de 700 vehículos a la fuerza pública en la capital de Antioquia.

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