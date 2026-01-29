Médico implantó dos anticonceptivos vencidos en niñas de 14 y 15 años en Bogotá: Policía lo capturó

Un procedimiento médico realizado en un consultorio de la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, terminó en una captura por parte de la Policía Nacional, luego de que se confirmara la implantación de anticonceptivos vencidos a dos menores de edad, de 14 y 15 años.

El caso fue denunciado al Ojo de la noche para Mañanas Blu por la madre de las adolescentes tras detectar irregularidades en el lugar y en los insumos utilizados.

Los hechos ocurrieron en un centro médico ubicado cerca de la avenida Caracas con calle 32, hasta donde la familia acudió para solicitar un implante anticonceptivo para las dos menores.



Cómo se detectó que los implantes estaban vencidos

Según relató la madre en entrevista con Blu Radio, el procedimiento se realizó en un consultorio identificado como Ecografías Palermo, al que ingresaron tras recibir información sobre servicios de planificación familiar.

Después de que el médico realizara la implantación, la mujer pidió verificar el empaque y la fecha de vencimiento de los productos, solicitud a la que el profesional se habría negado inicialmente.



La madre explicó que logró revisar uno de los empaques y constató que el implante tenía fecha de vencimiento entre septiembre de 2017 y septiembre de 2020, es decir, llevaba aproximadamente más de cinco años vencido.

Tras enviar fotografías a una médica conocida y acudir posteriormente a Profamilia, recibió la confirmación de que los implantes no podían ser utilizados y debían ser retirados de inmediato.



Policía capturó al médico en el consultorio

Al comprobar la situación, la madre alertó a la Policía Nacional, que llegó al lugar y verificó que los productos utilizados en las menores estaban vencidos.

Un oficial de inspección confirmó que el médico fue capturado por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico, y posteriormente dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la Policía, el hombre adelantó el procedimiento de implantación subdérmica a dos menores, lo que agravó la situación al tratarse de niñas de 14 y 15 años.

Según la información entregada a este medio, una de las adolescentes presentó lesiones más severas en uno de sus brazos, presuntamente ocasionadas durante el retiro apresurado de uno de los implantes por parte del médico, luego de que la madre lo confrontara.

La familia regresó a Vergara, Cundinamarca, tras interponer la denuncia, y la menor afectada será valorada por personal médico para determinar los posibles daños ocasionados por el procedimiento.

El médico capturado quedó bajo custodia de las autoridades judiciales mientras avanza la investigación para establecer responsabilidades penales y verificar si existen más víctimas relacionadas con procedimientos similares en el mismo consultorio.