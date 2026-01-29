Parqueaderos en Bogotá subirán su precio el 20 % para el 2026

Se conoce el proyecto de decreto con el que el Distrito va a subir la tarifa de los parqueaderos en Bogotá. Este era un aumento que estaban esperando los conductores para calcular el impacto en sus bolsillos cuando hagan uso de este servicio en la capital.

Según el documento, la tarifa subiría para vehículos particulares a 230 pesos como tarifa máxima para que la apliquen estos lugares. Cabe recordar que para el 2025 el precio de los parqueaderos en Bogotá es de $191 y el aumento responde al alza de salario mínimo e inflación y sería un incremento del 20,4 %.

Para el caso de las motocicletas, la tarifa pasará de $134 a 161 pesos y para el caso de las bicicletas, el precio quedará en 10 pesos por minuto. Es preciso recordar que el proyecto de decreto fue publicado para comentarios hasta el 22 de enero y se espera que finalizando el mes tenga la firma de la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía de Bogotá para que entre en vigencia desde la primera semana de febrero.

“El valor de la tarifa del que trata el presente artículo será actualizado durante el primer trimestre de cada año y se establecerá en función de la canasta de costos de acuerdo con la metodología adoptada en el presente decreto. El monto máximo de las tarifas señaladas en este artículo incluye todos los impuestos y costos administrativos, incluido el porcentaje correspondiente al impuesto de valor agregado (IVA)”, concluye el decreto.



Entre tanto, el proyecto contempla otra alza para los parqueaderos denominados como “sello dorado” que son aquellos que cuentan con infraestructura actualizada como estaciones de carga para eléctricos o bici parqueaderos. Según la normativa, el aumento allí no será del 20,4 % sino del 25 %

Por consiguiente, una vez se firme el decreto y se ponga en regla, las administraciones deberán discutir el aumento de los parqueaderos para este año 2026. Es decir, el tope máximo será 230 para vehículos y 161 pesos para las motos.