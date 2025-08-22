Luis Díaz anotó golazo en su debut en la Bundesliga con el Bayern de Múnich

En la tarde de este viernes, 22 de agosto, Luis Díaz empezó con pie derecho su camino con el Bayern Múnich en la Bundesliga. En la primera fecha de la liga alemana, el guajiro gritó gol.

El colombiano apareció en el minuto 32 para anotar el segundo gol del partido contra el Leipzig.



Así fue el golazo de Luis Díaz con el Liverpool:

Luego de una serie de toques en el campo rival, el número 14 recibió el balón dentro del área y remató con derecha, estrellando el balón en el horizontal para que luego inflara la red y así anotar el 2-0 parcial para celebrar con todos sus compañeros.

¡¡GOLAZO DE LUCHO DÍAZ EN SU DEBUT EN LA #Bundesliga PARA EL 2-0 DEL BAYERN MUNICH ANTE LEIPZIG!

Sin duda el colombiano se está ganando el cariño de los aficionados del Bayern, quienes no dudaron en corear su nombre en el estadio tras el golazo.

Luis Díaz anotó su primer gol en la Bundesliga el 22 de agosto Foto: AFP

¿Cuántos goles lleva Luis Díaz con el Bayern?

A nivel de partidos oficiales, este es el segundo gol del colombiano con el equipo alemán desde su llegada.

Vale recordar que en la final de la Supercopa de Alemania, ante el Stuttgart, el guajiro celebró de cabeza su primer gol oficial y que selló el primer título de la temporada para el Bayern, que terminó imponiéndose 2-1.

¡GOLAZO DE LUIS DÍAZ! Espectacular definición del colombiano para anotar el 2-0 de Bayern Munich ante Stuttgart.



¡GOLAZO DE LUIS DÍAZ! Espectacular definición del colombiano para anotar el 2-0 de Bayern Munich ante Stuttgart.

¿Cómo llega el Bayern a la Bundesliga?

El Bayern Múnich, del colombiano Luis Díaz, abre mañana la Bundesliga alemana con un partido en casa ante el RB Leipzig como claro favorito al título aunque con algunas dudas debido a lo corto de la plantilla que ha llevado a que algunos jugadores, Harry Kane y los capitanes Manuel Neuer y Joscua Kimmich, hayan expresado cierta preocupación.

La frase clave la pronunció Kane, después del triunfo en la Supercopa ante el Stuttgart, cuando dijo que rara vez había jugado en un equipo con una plantilla tan pequeña. A él siguieron Neuer y Kimmich que afirmaron que esperaban que los responsables hicieran algún movimiento en el mercado de fichajes.

Con respecto a la temporada pasada se han marchado Kingsley Coman, Leroy Sané, Thomas Müller y Joao Palihnha. A ello se agrega el hecho de que Jamal Musiala, tras una grave lesión, no volverá antes de finales de año. Contra el Leipzig, tampoco podrán estar Hiroki Hito ni Alphonso Davies, en rehabilitación tras sendas lesiones.

Frente a esa lista de salidas o ausencias están las llegadas de Luis Díaz, Tom Bischof y Jonathan Tah. Se podría agregar el nombre de Lennart Karl, un extremo de 17 años que viene de la cantera y es visto como promesa.

El primer equipo del Bayern tiene con qué enfrentar los desafíos, como mostró en los partidos de pretemporada y en la Supercopa, pero en algunas posiciones las posibilidades de rotación son escasas o nulas.

El Leipzig, por su parte, viene de una temporada desastrosa y se quedó fuera de todas las competiciones europeas por primera vez desde que ascendió a la primera categoría, en 2016.

La jornada continua el sábado con partidos destacados como el Bayer Leverkusen-Hoffenheim y el St.Pauli-Borussia Dortmund.

El Leverkusen empieza su primera temporada tras la marcha de Xabi Alonso al Real Madrid. El equipo de las aspirinas ha perdido además a dos jugadores que fueron claves en las temporadas pasadas como Florian Wirtz y Jeremy Frimpong, ambos traspasados al Liverpool.

El duelo contra el Hoffenheim puede dar las primera pistas acerca de si el Leverkusen puede volver a desafiar la hegemonía del Bayern con su nuevo entrenador, el neerlandés Erik ten Hag.

El Dortmund es un equipo que, al menos sobre el papel, es considerado siempre como uno de los posibles rivales del Bayern en la lucha por el título. Su primer partido oficial, una victoria por 0-1 ante el Rot Weiss Essen, un equipo de la cuarta categoría, no dejó buenas sensaciones.

Solo una genialidad de Sehou Guirassy, que marcó el gol de la victoria, y varias grandes paradas del meta Gregor Kobel, salvaron al Dortmund del desastre.

Entre los equipos que podrían dar una sorpresa está temporada están el Stuttgart -que tuvo una buena presentación pese a la derrota en la Supercopa y viene de un proceso continuado desde hace dos temporadas- y el Eintracht Fráncfort.

El Stuttgart tendrá su debut en la Bundesliga el sábado a domicilio ante el Union Berlín. Dirigido por Sebastian Hoeness, el Stuttgart tienen dos jugadores claves: el centrocampista Angelo Stiller y el delantero Nick Woltemade, pretendido por el Bayern.

El Eintracht, que debuta en casa el sábado ante el Werder Bremen, ha atravesado también por un proceso de crecimiento y esta temporada está incluso en la Liga de Campeones.

Por otra parte, la Bundesliga cuenta esta temporada con el regreso de un clásico como el HSV Hamburgo que tuvo pasar por un largo exilio de siete años en la segunda categoría tras haber descendido en 2018. Su debut será el domingo frente al Borussia Mönchengladbach.