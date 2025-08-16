Bayern Múnich conquista la Supercopa de Alemania con gol de Luis Díaz

El Bayern Múnich conquistó este sábado, 16 de agosto, la Supercopa Franz Beckenbauer, nuevo nombre del tradicional torneo alemán desde esta temporada, tras imponerse 1-2 al Stuttgart con goles de Harry Kane y Luis Díaz, lo que significó el primer título del curso para el conjunto bávaro.

El colombiano no solo celebró su primer tanto oficial con el club, sino que además protagonizó varias jugadas de desequilibrio en un partido donde el Bayern fue claramente superior, aunque el marcador final reflejó una ajustada diferencia.

Desde el inicio, el equipo dirigido por Vincent Kompany impuso condiciones: presionó alto, asfixió la salida del Stuttgart y generó constantes llegadas al área rival. Tras intentos fallidos de Leon Goretzka y Serge Gnabry, el gol llegó en el minuto 18. Kane aprovechó un rebote en el área, tras un centro de Michael Olise que la defensa no pudo despejar, y definió con un derechazo de primera.

Bayern Múnich Foto: AFP

La anotación era un reflejo de lo visto en el campo, aunque el Stuttgart reaccionó de inmediato. Deniz Undav exigió a Manuel Neuer en el 22 y, dos minutos después, Nick Woltemade obligó al portero a una atajada de mayor dificultad. Sin embargo, la reacción local se diluyó y el Bayern recuperó el control.

La segunda parte ofreció menos opciones claras. Kane rozó el segundo tanto en el 62 y, del lado del Stuttgart, Jamie Leweling obligó a una intervención providencial de Neuer en el 74. Finalmente, en el 77, llegó la acción que selló la victoria: Kane cambió de frente para Gnabry, quien asistió a Luis Díaz. El guajiro, de cabeza, marcó su primer gol con el gigante alemán.

En el tiempo añadido, un descuido defensivo permitió a Leweling descontar para el Stuttgart con un remate aéreo, pero ya era demasiado tarde. El Bayern celebró así su primera conquista de la temporada, con un Luis Díaz que empieza a escribir su historia en Alemania.