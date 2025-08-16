Luis Díaz marcó su primer gol con el Bayern Múnich: emotiva dedicatoria a Diogo Jota

Luis Díaz empieza a escribir su historia con el Bayern Múnich. Este sábado, 16 de agosto, el colombiano anotó su primer gol con el gigante alemán en la final de la Supercopa de Alemania frente al VFB Stuttgart.

El partido, disputado en el Mercedes-Benz Arena, se mantenía 1-0 hasta que el extremo de la Selección Colombia apareció con un potente cabezazo que abrió su cuenta goleadora en suelo alemán.

Tras tres compromisos en los que había quedado en deuda con el gol, Díaz respondió en un escenario de lujo, dando un paso clave para consolidarse en la plantilla dirigida por el Bayern.

El guajiro celebró con emoción y, además, dedicó su anotación a su excompañero en Liverpool Diogo Jota.