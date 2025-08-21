¿Se arrepiente de irse al FC Bayern? Esto dijo Luis Díaz de su etapa en Alemania

Este 22 de agosto, Luis Díaz debutará oficialmente en la Bundesliga de Alemania con la camiseta del FC Bayern tras su excelente etapa en el Liverpool siendo figura en diversos logros de la institución, ahora, con la ilusión de lograr más con los bávaros.

En diálogo con los medios de la Bundesliga, Díaz confesó que su camino no ha sido fácil y ha estado lleno de adversidades, las cuales le han hecho más fuerte para no solo ser mejor futbolista, sino también una mejor persona gracias al ejemplo de sus padres.



¿Extraña Liverpool? Esto dijo de su etapa en el FC Bayern

No. Pero no porque tenga malos recuerdos en Inglaterra, sino porque se fue con cumpliendo al máximo durante su etapa allí y el ciclo quedó cerrado; ahora, llegó a Alemania con la ilusión de lograr más en su carrera como profesional.

“Es un club grande, tenía mucho conocimiento de lo quera y que apostaran por mí, que creyeran en mí de esa manera, era un plus para elegirlos. Un club con mucha historia y que ha ganado todo a nivel internacional. Me siento feliz de hacer parte de este club tan grande y daré todo para seguir haciendo historia”, puntualizó.

Frente a lo que significa disputar la liga alemana, aseguró que la vio como un reto personal desde el día 1 que le ayudará a potenciar sus características como futbolista para llegar a otro nivel, aprendiendo cada día de sus compañeros y rivales.

Luis Díaz con el Bayern Múnich Foto: AFP

“Los valores”, la clave del éxito de Luis Díaz

Estuvo en la escuela de su papá en La Guajira y, allí, se crio con el aprendizaje de él con consejos para ser una profesional integro. Recuerda con cariño a Barranquilla, Junior, FC Porto y Liverpool, que son los clubes que han creído en él y poder ahora ponerse la camiseta de uno de los mejores equipos del mundo.

“La mentalidad de mi pueblo es muy trabajador, luchadora, porque muchos no tienen oportunidades o no tienen para salir a buscar sus sueños. Son personas que siempre están alegres, que tienen una sonrisa en la cara y quieren sobrellevar todo para estar feliz para salir adelante trabajando. Un poco lo que llevo de mi pueblo, siempre intento estar feliz y disfrutar del momento”, dijo.