Harry Kane habló del gol de Luis Díaz con el Bayern Múnich: "Inicio perfecto"

Harry Kane habló del gol de Luis Díaz con el Bayern Múnich: "Inicio perfecto"

El colombiano Luis Díaz anotó el segundo gol en el debut oficial con el Bayern Múnich en la final de la Supercopa de Alemania, donde además logró salir campeón.

Luis Díaz jugando un partido con el Bayern Múnich
Luis Díaz con el Bayern Múnich
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 16, 2025 05:43 p. m.

Con un gol y la conquista de la Supercopa de Alemania, el colombiano Luis Díaz tuvo este sábado un "inicio perfecto" en su debut oficial con el Bayern de Múnich, estimó después del partido la estrella del equipo bávaro, el inglés Harry Kane.

"Creo que se puede ver ya lo que nos aporta", destacó Kane, autor del otro gol del Bayern en la victoria 2-1 en Stuttgart ante el equipo local. "Marcar en tu primer partido oficial con un nuevo club es algo estupendo y lograr el tanto de la victoria supone un inicio perfecto para él", apuntó.

Luis Díaz
Luis Díaz vestirá el dorsal 14 en el club bávaro.
Foto: Bayern

Luis Díaz hizo una celebración a modo de homenaje al portugués Diogo Jota, excompañero suyo en el Liverpool y que falleció en julio en un accidente de tráfico en España.

"Obviamente, Luis jugó con él y le conocía bien. Creo que todo el mundo del fútbol se une en un momento así. Ha sido un homenaje bonito. Es una situación triste, lo único que podemos hacer es transmitir nuestro amor y mantenernos unidos", afirmó el astro inglés.

