Esta sería la titular de la Selección Colombia vs. Bolivia en Eliminatorias, ¿caras nuevas?

A falta de tan solo horas para que la Selección Colombia salga al Metropolitano de Barranquilla a enfrentar a Bolivia, aún muchos especulan quiénes serían los elegidos por Néstor Lorenzo para este compromiso y el 11 titular que usaría en Barranquilla.

No obstante, según el periodista Ricardo Orrego, de Blu Radio, el argentino tendría lista la titular de la Selección Colombia para este compromiso y que, lamentablemente, no tendría el nombre de Dayro Moreno como muchos hinchas esperaban.

Selección Colombia Foto: AFP

Esta sería la titular de la Selección Colombia vs. Bolivia

Camilo Vargas, Santiago Arias, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Jhon Córdoba.

¿Por qué no estaría en la titular Dayro Moreno?

Néstor Lorenzo se refirió al tema del delantero tolimense y aseguró que fue convocado gracias a su buen momento en Once Caldas, pero al igual que sus compañeros debía competir por un puesto en la titular y al lado de dos futbolistas que también llegan en mejor momento, por lo tanto, será alternativa desde el banco de suplentes.

Se espera que el futbolista tolimense pueda sumar algunos minutos en el segundo tiempo si el trámite del duelo se lo permite al técnico Néstor Lorenzo y así sumar minutos nuevos con la camiseta ‘tricolor’.

¿Dayro Moreno será titular vs. Bolivia? // Fotos: AFP / FCF

Estos son todos los convocados de la Selección Colombia

Andrés Román – Atlético Nacional (COL) Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX) Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG) David Ospina – Atlético Nacional (COL) Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR) Dayro Moreno – Once Caldas DAF Deiver Machado – R.C. Lens (FRA) James Rodríguez – Club León (MEX) Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG) Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG) ⁠Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG) Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS) ⁠Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA) ⁠Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP) Jorge Carrascal – Flamengo (BRA) ⁠Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG) ⁠Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG) ⁠Kevin Castaño – River Plate (ARG) Kevin Mier – Cruz Azul (MEX) Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER) Luis Suárez – Sporting C.P. (POR) Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL) ⁠Richard Ríos – S.L. Benfica (POR) Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA) Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA) Jerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

¿A qué hora juega la Selección Colombia en Eliminatorias?

El duelo frente al cuadro boliviano se encuentra programado para las 6:30 de la tarde de este jueves, 4 de septiembre. El cual contará con la transmisión oficial de Blu Radio, Ditu y el Gol Caracol con cada minuto de este duelo clave en la búsqueda de la clasificación al Mundial 2026.