Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Beéle
Armada Nacional
Egan Bernal
Colombia Vs Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Eliminatorias  / James Rodríguez y Lorenzo se solidarizan con Venezuela tras eliminarlos: "Los quiero mucho"

James Rodríguez y Lorenzo se solidarizan con Venezuela tras eliminarlos: "Los quiero mucho"

Luego de la remontada para poder derrotar 3-6 a Venezuela, los referentes de la tricolor se pusieron en los zapatos de los rivales tras acabar con su sueño mundialista.

James Rodríguez y el seleccionador Néstor Lorenzo abrazándose
James Rodríguez y el seleccionador Néstor Lorenzo abrazándose
Foto: AFP
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: septiembre 09, 2025 09:23 p. m.

Luego de la goleada de la Selección Colombia como visitante contra su similar de Venezuela, el entrenador Néstor Lorenzo y el capitán James Rodríguez asistieron a la rueda de prensa para atender a los diferentes medios de comunicación.

Ambos enviaron un mensaje de solidaridad y colegaje con los futbolistas, así como con el cuerpo técnico de la vinotinto, pues ellos mismos recordaron que hace cuatro años la tricolor no estaba celebrando sino tristes por no haber clasificado al Mundial de Qatar 2022.

¿Qué dijeron Lorenzo y James?

En medio del análisis futbolístico que realizó el seleccionador argentino, en el que reconoció que el primer tiempo no le gustó, expresó unas sentidas palabras de compresión hacia el cuerpo técnico encabezado por su compatriota Fernando Batista, quien estuvo muy cerca de acercar a la vinotinto a su primer Mundial de Fútbol, pero los resultados no lo acompañaron en las últimas fechas y Bolivia terminó quedándose con el tiquete de repechaje.

"Yo no estaba contento en el primer tiempo, pero después aparecieron los espacios y tenemos jugadores que fueron muy eficientes. Creo que los espacios aparecieron por la necesidad de Venezuela de salir a buscar el partido y es algo lógico, pero felicito el planteo y al cuerpo técnico de Venezuela porque ha hecho una Eliminatoria muy buena, nos ha costado mucho, los dos partidos fueron por momentos muy peleados, muy parejos y bueno, hubiera querido que les vaya mejor en este sentido porque son gente amiga y tenemos el mismo origen, el mismo club y los quiero mucho", expresó Lorenzo.

Eliminada Venezuela del Mundial 2026.jpg
Eliminada Venezuela del Mundial 2026 //
Foto: AFP

Por su parte, el capitán James Rodríguez también señaló que entiende los sentimientos de tristeza y frustración de los venezolanos por no haber logrado el objetivos mundialista, pues él lo vivió en carne propia en la anterior Eliminatoria.

"Está claro que en los últimos años Colombia ha sido fuerte, más desde el 2012 - 2011, también hemos pasado por lo que están pasando ahora ustedes hace cuatro años, entonces también fuerza", expresó el volante del León.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Selección Colombia

Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026

Selección Venezuela

James Rodríguez

Néstor Lorenzo