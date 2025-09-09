James Rodríguez y Lorenzo se solidarizan con Venezuela tras eliminarlos: "Los quiero mucho"

Luego de la goleada de la Selección Colombia como visitante contra su similar de Venezuela, el entrenador Néstor Lorenzo y el capitán James Rodríguez asistieron a la rueda de prensa para atender a los diferentes medios de comunicación.

Ambos enviaron un mensaje de solidaridad y colegaje con los futbolistas, así como con el cuerpo técnico de la vinotinto, pues ellos mismos recordaron que hace cuatro años la tricolor no estaba celebrando sino tristes por no haber clasificado al Mundial de Qatar 2022.



¿Qué dijeron Lorenzo y James?

En medio del análisis futbolístico que realizó el seleccionador argentino, en el que reconoció que el primer tiempo no le gustó, expresó unas sentidas palabras de compresión hacia el cuerpo técnico encabezado por su compatriota Fernando Batista, quien estuvo muy cerca de acercar a la vinotinto a su primer Mundial de Fútbol, pero los resultados no lo acompañaron en las últimas fechas y Bolivia terminó quedándose con el tiquete de repechaje.

"Yo no estaba contento en el primer tiempo, pero después aparecieron los espacios y tenemos jugadores que fueron muy eficientes. Creo que los espacios aparecieron por la necesidad de Venezuela de salir a buscar el partido y es algo lógico, pero felicito el planteo y al cuerpo técnico de Venezuela porque ha hecho una Eliminatoria muy buena, nos ha costado mucho, los dos partidos fueron por momentos muy peleados, muy parejos y bueno, hubiera querido que les vaya mejor en este sentido porque son gente amiga y tenemos el mismo origen, el mismo club y los quiero mucho", expresó Lorenzo.

Eliminada Venezuela del Mundial 2026 // Foto: AFP

Por su parte, el capitán James Rodríguez también señaló que entiende los sentimientos de tristeza y frustración de los venezolanos por no haber logrado el objetivos mundialista, pues él lo vivió en carne propia en la anterior Eliminatoria.

"Está claro que en los últimos años Colombia ha sido fuerte, más desde el 2012 - 2011, también hemos pasado por lo que están pasando ahora ustedes hace cuatro años, entonces también fuerza", expresó el volante del León.