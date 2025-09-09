Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Beéle
Armada Nacional
Egan Bernal
Colombia Vs Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Eliminatorias  / El error de Kevin Mier con Colombia que ilusiona a Venezuela para el repechaje al Mundial

El error de Kevin Mier con Colombia que ilusiona a Venezuela para el repechaje al Mundial

Los venezolanos aprovecharon el descuido del joven portero colombiano para volver a ponerse en ventaja en el marcador.

Selección Colombia vs. Venezuela en la Eliminatoria Sudamericana
Selección Colombia vs. Venezuela en la Eliminatoria Sudamericana
Foto: AFP
Por: María Camila Castiblanco
|
Actualizado: septiembre 09, 2025 07:27 p. m.

La Selección de Venezuela salió concentrada en el estadio Maturín en el partido contra Colombia para poder cumplir el sueño de quedarse con el repechaje al Mundial del 2026 en la última fecha de la Eliminatoria Sudamericana.

Cuando los dirigidos por Néstor Lorenzo se estaban acomodando tras el gol del empate de Yerry Mina, el portero Kevin Mier estuvo involucrado en el segundo gol de la vinotinto.

El error de Kevin Mier

En el minuto 12 volvió a atacar Venezuela, Mier no pudo controlar un remate del rival, dio rebote y dejó el balón servido para que apareciera Josef Martínez y empujara la pelota lo suficiente para que pasara la línea del gol y así poner el 2-1 parcial.

Esta equivocación recuerda los errores que tuvo en los últimos partidos el joven arquero con el Cruz Azul de México, donde también ha recibido fuertes críticas por sus insólitas imprecisiones con las manos y con los pies.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Kevin Mier

Selección Venezuela

Selección Colombia