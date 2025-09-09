El error de Kevin Mier con Colombia que ilusiona a Venezuela para el repechaje al Mundial

La Selección de Venezuela salió concentrada en el estadio Maturín en el partido contra Colombia para poder cumplir el sueño de quedarse con el repechaje al Mundial del 2026 en la última fecha de la Eliminatoria Sudamericana.

Cuando los dirigidos por Néstor Lorenzo se estaban acomodando tras el gol del empate de Yerry Mina, el portero Kevin Mier estuvo involucrado en el segundo gol de la vinotinto.



El error de Kevin Mier

En el minuto 12 volvió a atacar Venezuela, Mier no pudo controlar un remate del rival, dio rebote y dejó el balón servido para que apareciera Josef Martínez y empujara la pelota lo suficiente para que pasara la línea del gol y así poner el 2-1 parcial.

El portero de Cruz Azul, Kevin Mier, se equivoca y Josef Martínez rápidamente hace que todo Venezuela vuelva a creer al devolverle la ventaja a la Vinotinto.



Venezuela 2-1 Colombiapic.twitter.com/wNfMnGkJ7L — Titanes del fútbol MX (@TitanesFutMX) September 9, 2025

Esta equivocación recuerda los errores que tuvo en los últimos partidos el joven arquero con el Cruz Azul de México, donde también ha recibido fuertes críticas por sus insólitas imprecisiones con las manos y con los pies.

