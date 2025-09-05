Jesurún revela futuro de James con Colombia en el Mundial tras viral imagen de "despedida"

Después de la emotiva imagen de James Rodríguez en la mitad de la cancha del estadio Metropolitano de Barranquilla, lo que muchos consideraron como una "despedida" personal del 10 de Barranquilla, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún, aclaró en entrevista con Mañanas Blu con Néstor Morales cuál será el futuro del capitán de la tricolor de cara al Mundial del 2026.

El dirigente recalcó que el cucuteño si estará en la Copa del Mundo del próximo año, pese a rumores por esa imagen, pues es el gran sueño de él y también por el sentido de pertenencia que tiene con Colombia, demostrado, nuevamente, en el partido contra Bolivia con su gol en el primer tiempo.

"Ese es el sueño de él, estar nuevamente en el Mundial. Y ayer construyó el partido precisamente para ratificar lo que finalmente conseguimos. James va a estar en el Mundial con toda seguridad. No es que me esté metiendo en cuestiones técnicas, pero creo que por sentido común lo puedo decir con toda seguridad", dijo el presidente de la FCF.

James Rodríguez se sentó en la mitad de la cancha por algunos minutos Foto: captura de video RR. SS.

De hecho, reveló que, al terminar el partido que otorgó la clasificación, habló con James Rodríguez y no se habló nada relacionado con un "adiós". Añadió que espera que el histórico goleador de Colombia en la Eliminatoria pueda seguir brindando su talento de cara a los partidos restantes antes del Mundial y, por su puesto, en cita de la Fifa del próximo año.

"Yo soy de los que creo que tenemos a James por mucho tiempo. Ayer fue maravilloso, su primer tiempo fue extraordinario, lo tenemos intacto y él es muy distinto a todo cuando se pone la camiseta de la selección, él es absolutamente un comprometido con el país. Hoy es el capitán absoluto de la selección y ojalá Dios nos los preserve a nivel de salud, de salud física, mucho tiempo para poder seguirlo aprovechando", agregó Jesurún.