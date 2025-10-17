Shakira anuncia edición especial en Spotify acompañada de Béele y Ed Sheeran

irar la historia de la música en Colombia obliga a revisar la carrera de Shakira, quien ha sido una de las artistas más influyentes no solo para el país, sino para toda Latinoamérica en más de 30 años como cantante desde su formación en Barranquilla.

Este 2025, la ‘Loba’ celebró por partida doble gracias a dos de sus discos más icónicos de su carrera: “Pies Descalzos” y “Oral Fixation” que cumplieron 30 y 20 años, respectivamente; sin embargo, para llevar a otro nivel su celebración, la barranquillera anunció un EP especial al lado de Spotify en donde estará acompañada de Béele y Ed Sheeran, anuncio que tomó por sorpresa a sus fans.

No obstante, semanas antes la artista dejó una pista de lo que venía cuando subió un video al lado de Béele bailando, lo que se especuló que era una canción juntos y terminó siendo así.

Shakira en concierto // Foto: AFP

Esta será la edición especial de Shakira con Spotify

Esto se dio gracias a la plataforma ‘Spotify Anniversaries’, en donde la plataforma resalta el trabajo de sus artistas, que, en este caso, el turno fue para la barranquillera y su historia musical.



En esta edición, llegará una nueva versión de “Hips Don’t Lie”, que, con mucha emoción y storytelling personal, anunció que a su lado estarán Ed Sheeran, Béele y una orquesta de 14 músicos, que le darán nueva vida a este clásico.

“Juntos, ambos discos superan los 6.1 mil millones de streams globales, mostrando que la música de Shakira sigue tan vigente y poderosa como siempre. En Estados Unidos, acumulan más de 955 millones de streams, y a nivel global, Bogotá es la tercera ciudad que más escucha a la artista en el mundo”, revelaron desde Spotify del porqué esta celebración.

Shakira // Foto: AFP

Estas son las canciones más escuchadas de la ‘Loba’

Top 5 canciones globales — Oral Fixation:



Top 5 canciones globales — Pies Descalzos:

