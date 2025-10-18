En vivo
Carro robado en Cali transportaba más de 700 kilos de marihuana en Santander

Carro robado en Cali transportaba más de 700 kilos de marihuana en Santander

Repleto de marihuana, el conductor abandonó el vehículo y huyó hacia una zona boscosa al notar un puesto de control de la Policía. El carro tenía placas falsas y figuraba como hurtado en Cali.

Carro con marihuana en vías de Santander
Imagen de las autoridades. Carro con marihuana en vías de Santander
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de oct, 2025
Editado por: Alix Salamanca

El operativo se llevó a cabo en el kilómetro 9 de la vía que comunica a San Alberto con Bucaramanga, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte realizaban controles de rutina al transporte público y particular.

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, señaló “nuestros uniformados se encontraban ejerciendo control vial y fue en ese momento cuando el conductor, al ver la presencia de la Policía, emprendió la huida. El vehículo fue abandonado a un costado de la vía y el sujeto escapó hacia una zona boscosa”.

Durante la inspección del vehículo, los agentes hallaron 1.070 paquetes rectangulares que contenían marihuana, con un peso total superior a 700 kilogramos. Además, se descubrió que el carro portaba placas falsas y que figuraba como hurtado en la ciudad de Cali.

De acuerdo con el reporte oficial, el conductor de un vehículo tipo automóvil de placas IUX-987 ignoró la señal de pare y, al notar la presencia del puesto de prevención, abandonó el automotor y huyó hacia una zona boscosa.

“Este resultado representa un fuerte golpe a las finanzas y la logística de las redes de tráfico y comercialización de estupefacientes”, afirmó el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander.

El material incautado y el vehículo recuperado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las diligencias judiciales e investigaciones correspondientes.

La Policía Nacional reiteró su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y el multicrimen, e hizo un llamado a la ciudadanía para que continúe colaborando con información a través de la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 314 358 7212.

