Carro robado en Cali transportaba más de 700 kilos de marihuana en Santander

El operativo se llevó a cabo en el kilómetro 9 de la vía que comunica a San Alberto con Bucaramanga, donde uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte realizaban controles de rutina al transporte público y particular.

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, señaló “nuestros uniformados se encontraban ejerciendo control vial y fue en ese momento cuando el conductor, al ver la presencia de la Policía, emprendió la huida. El vehículo fue abandonado a un costado de la vía y el sujeto escapó hacia una zona boscosa”.

Durante la inspección del vehículo, los agentes hallaron 1.070 paquetes rectangulares que contenían marihuana, con un peso total superior a 700 kilogramos. Además, se descubrió que el carro portaba placas falsas y que figuraba como hurtado en la ciudad de Cali.

Un vehículo robado en Cali fue abandonado en el km 9 de la vía San Alberto–Bucaramanga con más de 1.070 paquetes de marihuana. El conductor huyó al ver un puesto de control. #VocesySonidos pic.twitter.com/ZA7LYWbGhz — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 18, 2025

“Este resultado representa un fuerte golpe a las finanzas y la logística de las redes de tráfico y comercialización de estupefacientes”, afirmó el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander.

El material incautado y el vehículo recuperado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para las diligencias judiciales e investigaciones correspondientes.

La Policía Nacional reiteró su compromiso en la lucha contra el narcotráfico y el multicrimen, e hizo un llamado a la ciudadanía para que continúe colaborando con información a través de la línea de emergencia 123 o la línea contra el crimen 314 358 7212.