Atentado sicarial terminó en cruce de disparos entre policías y delincuentes en Cali

Comerciantes, residentes y, en general, toda la comunidad del centro de Cali permanece conmocionada tras esta escena de película de acción que se vivió en las últimas horas en este sector de la ciudad.

Cuando policías y delincuentes se enfrentaron a disparos en plena calle 15, un sector donde hay varios locales comerciales y que, a la hora de los hechos, tenía mucho movimiento de personas, las cuales rápidamente tuvieron que refugiarse para evitar quedar entre las balas.

Lo que se conoce hasta el momento es que este cruce de disparos fue resultado de un atentado sicarial. En la balacera, un hombre murió y otra persona resultó herida. La reacción de la Policía permitió capturar a dos de los responsables.

Con este caso, ya son 734 homicidios los registrados en Cali en este año, situación que pone en alerta a las autoridades. Por el momento no se conoce la identidad de la persona fallecida; las autoridades confirmaron que el herido era un transeúnte de la zona.